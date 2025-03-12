Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...

Tarım Kredi 17 Mart tarihine kadar geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Bugün satışa sunulan ürünler arasında gıda ürünleri öne çıkıyor. Ramazan ayına özel devam eden indirimlerin yanı sıra yeni katalogda tavuk, ayçiçek yağı, çay ve daha birçok temel ihtiyaç maddesi uygun fiyatlarla müşterilerle buluşuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri bu fırsatlarla hem bütçeyi hem de Ramazan alışverişlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. İşte, Tarım Kredi aktüel indirimleri ve fiyat listesi...