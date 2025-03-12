Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...

Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...

Tarım Kredi, 11-17 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimlerini duyurdu. Aktüel katalogda yer alan ürünler arasında yoğurt, ayçiçek yağı, bütün piliç çeşitleri ve dana kangal sucuğun da aralarında bulunduğu birçok temel gıda ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuldu. 17 Mart'a kadar geçerli olacak bu fırsatlar tüketicilere bütçe dostu alışveriş imkanı sunuyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:53
Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...

Tarım Kredi 17 Mart tarihine kadar geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Bugün satışa sunulan ürünler arasında gıda ürünleri öne çıkıyor. Ramazan ayına özel devam eden indirimlerin yanı sıra yeni katalogda tavuk, ayçiçek yağı, çay ve daha birçok temel ihtiyaç maddesi uygun fiyatlarla müşterilerle buluşuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri bu fırsatlarla hem bütçeyi hem de Ramazan alışverişlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. İşte, Tarım Kredi aktüel indirimleri ve fiyat listesi...

Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...

TARIM KREDİ 11-17 MART KATALOĞU

KAYMAKSIZ YOĞURT 97,50 TL

Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...

DANA KANGAL SUCUK 599,90 TL

Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...

TARIM KREDİ SÜT 30,90 TL

Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...

5 L AYÇİÇEK YAĞI 304,00 TL

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