Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...
Tarım Kredi, 11-17 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimlerini duyurdu. Aktüel katalogda yer alan ürünler arasında yoğurt, ayçiçek yağı, bütün piliç çeşitleri ve dana kangal sucuğun da aralarında bulunduğu birçok temel gıda ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuldu. 17 Mart'a kadar geçerli olacak bu fırsatlar tüketicilere bütçe dostu alışveriş imkanı sunuyor.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:53