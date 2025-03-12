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Cebinizi güldüren arabalar! En az yakan modeller burada!

Günümüzde araç alırken sadece estetik ve hız değil, aynı zamanda yakıt verimliliği de büyük bir rol oynuyor. Vatandaşlar hem bütçesini korumak hem de doğaya katkı sağlamak için en yakıt dostu modelleri araştırıyor. Peki en yakıt yakan araçlar hangileri? Sürüş maliyetlerinizi nasıl minimize edebilirsiniz? İşte yakıt verimliliği konusunda bir adım önde olmanızı sağlayacak araçlar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:55
Cebinizi güldüren arabalar! En az yakan modeller burada!

Yakıt fiyatlarının dalgalandığı bir dönemde yaşıyoruz. Araç seçimi yaparken önceliğimiz yalnızca markanın itibarı ya da modelin tasarımı olmaktan çıkıp, uzun vadede cebimize dokunan maliyetleri de kapsıyor. Çünkü yakıt tüketimi, yıllar boyu sürecek masrafların en büyük kalemlerinden biri haline gelebiliyor. İşte tam da bu noktada en yakıt tasarruflu seçenekleri bilmek büyük avantaj sağlıyor. Peki en az yakan modeller hangileri? İşte cebinizi güldüren araba modelleri...

Cebinizi güldüren arabalar! En az yakan modeller burada!

Bir aracın fiyat etiketi her zaman uzun vadeli masrafları yansıtmaz. Özellikle yakıt tüketimi, bütçe planlamasında kritik bir rol oynar. Hibrit veya plug-in hibrit seçmek, bazı sürücüler için ideal olabilirken, bütçesi kısıtlı veya elektriğe geçmeye henüz hazır olmayanlar için ekonomik benzinli modeller hala müthiş birer seçenek.

Cebinizi güldüren arabalar! En az yakan modeller burada!

En Az Yakan Araba Modelleri


Benzinli Modeller

Hyundai Elantra: 32/41/36 mpg

Mitsubishi Mirage: 36/43/39 mpg şehir/otoyol/kombin

Toyota Corolla: 32/41/35 mpg

Nissan Versa: 32/40/35 mpg

Honda Civic: 33/42/36 mpg

Cebinizi güldüren arabalar! En az yakan modeller burada!

Benzin-Elektrik Hibrit Modeller

Toyota Camry Hibrit: 51/53/52 mpg

Toyota Prius: 57/56/57 mpg

Toyota Corolla Hibrit: 53/46/50 mpg

Hyundai Elantra Hibrit: 51/58/54 mpg

Kia Niro Hibrit: 53/54/53 mpg

Cebinizi güldüren arabalar! En az yakan modeller burada!

Plug-in Hibritler

Toyota RAV4 Prime: 94 mpg-e

Toyota Prius Prime: 127 mpg-eşdeğeri

Kia Niro Plug-In Hybrid: 108 mpg-e (üretici tahmini)

Lexus NX 450h+: 84 mpg-e

Ford Escape Plug-In Hybrid: 101 mpg-e (üretici tahmini)

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