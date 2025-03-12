12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Mesajları | İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili duygusal ve coşkulu şiirler
12 Mart Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümüdür. Mehmet Akif Ersoy'un, "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yazdığı ve Türk milletinin özgürlüğünü ilan eden bu anlamlı eser, 104 yıl önce 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmiştir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Mart, okullarda düzenlenen etkinliklerle anılacak ve öğrenciler İstiklal Marşı'nın gücünü vurgulayan şiirler ve resimlerle bu özel günü kutlayacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:04