12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Mesajları | İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili duygusal ve coşkulu şiirler

"İstiklal Marşı'nın kabulü, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bugün, bu eşsiz eserin gücünden ilham alarak, birliğimizi ve direncimizi daha da pekiştireceğiz."

"İstiklal Marşı'nın 104. yılında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu eşsiz eseri bir kez daha gururla anıyoruz. Mehmet Âkif Ersoy'u rahmetle anıyor, milletimizin gücüne olan inancımızı yineleyerek, hep birlikte daha aydınlık yarınlara yürüyoruz."