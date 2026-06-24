Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
2026'nın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan tam güneş tutulması için geri sayım başladı. 12 Ağustos'ta gerçekleşecek tutulma, İzlanda'dan İspanya'ya uzanan geniş bir hat üzerinde izlenebilecek. Aynı gece Perseid meteor yağmuru zirveye ulaşacak. İşte tam güneş tutulmasının izlenebileceği 10 yer…
Tam güneş tutulması 12 Ağustos 2026'da dünyanın belirli bölgelerinde gözlemlenecek. Ay'ın Güneş'i tamamen örtmesiyle oluşacak gök olayı dünya üzerinde milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. En uzun tam tutulma süresi 2 dakika 18 saniyeye ulaşırken, aynı tarihte Perseid meteor yağmurunun da zirve yapacak olması gökyüzü gözlemcileri için tarihi bir gece olacak.
GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?
Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını kısmen veya tamamen engellemesiyle meydana gelir. Tam güneş tutulmasında Ay, Güneş'in görünen diskini tamamen örter ve kısa süreliğine gündüz saatlerinde karanlık oluşur.
Bu olayın gerçekleşebilmesi için Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultuda hizalanması gerekir. Ay'ın gölgesinin düştüğü dar koridor üzerinde bulunan bölgeler tam tutulmayı gözlemlerken, çevresindeki geniş alanlarda kısmi güneş tutulması görülür.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek tam güneş tutulmasında Ay'ın gölgesi, Kuzey Kutbu'ndan Akdeniz'e kadar uzanan yaklaşık 8 bin 260 kilometrelik bir rota izleyecek. Yaklaşık 293 kilometre genişliğindeki tutulma koridorunda bulunan bölgeler, gündüz saatlerinde kısa süreli karanlığa tanıklık edecek.
NADİR BİR GÖKYÜZÜ OLAYI
İzlanda, 1954 yılından bu yana ilk kez tam güneş tutulmasına ev sahipliği yapacak. İspanya'da ise bu ölçekte bir tam tutulma en son 1905 yılında gözlemlenmişti. Avrupa anakarasında ise son tam güneş tutulması 1999 yılında yaşanmıştı. Avrupa kıtasında yaşayan milyonlarca kişi, tutulmayı tam veya kısmi olarak izleme fırsatı bulacak.