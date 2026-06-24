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Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026'nın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan tam güneş tutulması için geri sayım başladı. 12 Ağustos'ta gerçekleşecek tutulma, İzlanda'dan İspanya'ya uzanan geniş bir hat üzerinde izlenebilecek. Aynı gece Perseid meteor yağmuru zirveye ulaşacak. İşte tam güneş tutulmasının izlenebileceği 10 yer…

Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 1

Tam güneş tutulması 12 Ağustos 2026'da dünyanın belirli bölgelerinde gözlemlenecek. Ay'ın Güneş'i tamamen örtmesiyle oluşacak gök olayı dünya üzerinde milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. En uzun tam tutulma süresi 2 dakika 18 saniyeye ulaşırken, aynı tarihte Perseid meteor yağmurunun da zirve yapacak olması gökyüzü gözlemcileri için tarihi bir gece olacak.

Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 2

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını kısmen veya tamamen engellemesiyle meydana gelir. Tam güneş tutulmasında Ay, Güneş'in görünen diskini tamamen örter ve kısa süreliğine gündüz saatlerinde karanlık oluşur.

Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 3

Bu olayın gerçekleşebilmesi için Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultuda hizalanması gerekir. Ay'ın gölgesinin düştüğü dar koridor üzerinde bulunan bölgeler tam tutulmayı gözlemlerken, çevresindeki geniş alanlarda kısmi güneş tutulması görülür.

Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 4

TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek tam güneş tutulmasında Ay'ın gölgesi, Kuzey Kutbu'ndan Akdeniz'e kadar uzanan yaklaşık 8 bin 260 kilometrelik bir rota izleyecek. Yaklaşık 293 kilometre genişliğindeki tutulma koridorunda bulunan bölgeler, gündüz saatlerinde kısa süreli karanlığa tanıklık edecek.

Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 5

NADİR BİR GÖKYÜZÜ OLAYI

İzlanda, 1954 yılından bu yana ilk kez tam güneş tutulmasına ev sahipliği yapacak. İspanya'da ise bu ölçekte bir tam tutulma en son 1905 yılında gözlemlenmişti. Avrupa anakarasında ise son tam güneş tutulması 1999 yılında yaşanmıştı. Avrupa kıtasında yaşayan milyonlarca kişi, tutulmayı tam veya kısmi olarak izleme fırsatı bulacak.

Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 6

KISMİ TUTULMA GENİŞ BİR COĞRAFYADA GÖRÜLECEK

Tam tutulma hattının dışında kalan bölgelerde de kısmi güneş tutulması gözlemlenebilecek. Avrupa'nın büyük bölümü, Kuzeybatı Afrika, Kanada ve ABD'nin kuzey kesimlerinde Ay, Güneş'in bir bölümünü örtecek.

Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 7

EN UZUN SÜRE İZLANDA YAKINLARINDA YAŞANACAK

Güneş tutulmasının en uzun süresi, İzlanda çevresinde kaydedilecek. Burada karanlık evre yaklaşık 2 dakika 18 saniyeye kadar ulaşabilecek.

İspanya'da ise tam tutulma gün batımına yakın saatlerde gerçekleşecek. Bu nedenle Güneş, gözlem sırasında ufka daha yakın bir konumda bulunacak. Tutulmanın gözlemlenme koşulları bulunduğu bölgenin hava durumu ve coğrafi özelliklerine göre farklılık gösterebilecek.

Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 8

PERSEİD METEOR YAĞMURU İLE AYNI GÜNE DENK GELİYOR

12 Ağustos aynı zamanda yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri olan Perseidlerin zirve dönemine denk geliyor. Forbes!e göre uygun hava koşullarında saatte 100'e kadar meteor ve kuzey ışıkları görülebilmesi bekleniyor.

Tam güneş tutulması ve Perseid meteor yağmurunun aynı tarihte gerçekleşmesi, 2026 yılını gökyüzü gözlemcileri açısından son yılların en dikkat çekici dönemlerinden biri haline getiriyor.

Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 9

TAM GÜNEŞ TUTULMASININ İZLENEBİLECEĞİ 10 NOKTA

Bölge Ülke Tam Tutulma Süresi
Scoresby Sund Grönland 2 dakika 17 saniye
Snæfellsnes Yarımadası İzlanda 2 dakika 9 saniye
Reykjavík İzlanda 1 dakika
Reykjanes Yarımadası İzlanda 1 dakika 46 saniye
A Coruña İspanya 1 dakika 16 saniye
León İspanya 1 dakika 44 saniye
Burgos İspanya 1 dakika 44 saniye
Zaragoza İspanya 1 dakika 22 saniye
Ebro Deltası İspanya 1 dakika 36 saniye
S'Arenal (Mallorca) İspanya 1 dakika 35 saniye
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