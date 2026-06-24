Gökyüzünde tarihi buluşma: Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Tam tutulma hattının dışında kalan bölgelerde de kısmi güneş tutulması gözlemlenebilecek. Avrupa'nın büyük bölümü, Kuzeybatı Afrika, Kanada ve ABD'nin kuzey kesimlerinde Ay, Güneş'in bir bölümünü örtecek.

İspanya'da ise tam tutulma gün batımına yakın saatlerde gerçekleşecek. Bu nedenle Güneş, gözlem sırasında ufka daha yakın bir konumda bulunacak. Tutulmanın gözlemlenme koşulları bulunduğu bölgenin hava durumu ve coğrafi özelliklerine göre farklılık gösterebilecek.

Güneş tutulmasının en uzun süresi, İzlanda çevresinde kaydedilecek. Burada karanlık evre yaklaşık 2 dakika 18 saniyeye kadar ulaşabilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU İLE AYNI GÜNE DENK GELİYOR

12 Ağustos aynı zamanda yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri olan Perseidlerin zirve dönemine denk geliyor. Forbes!e göre uygun hava koşullarında saatte 100'e kadar meteor ve kuzey ışıkları görülebilmesi bekleniyor.

Tam güneş tutulması ve Perseid meteor yağmurunun aynı tarihte gerçekleşmesi, 2026 yılını gökyüzü gözlemcileri açısından son yılların en dikkat çekici dönemlerinden biri haline getiriyor.