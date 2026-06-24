Genç yaşta kanser vakaları neden arttı? Cevap "biyolojik yaşta" gizli!

Son yıllarda genç yaşta görülen kanser vakalarındaki artış dikkat çekiyor. ABD ve İngiltere'den araştırmacılar, bunun nedenlerini anlamak için biyolojik yaşlanma üzerinde yoğunlaştı. Yapılan çalışma, yeni nesillerin aynı yaşta önceki kuşaklara göre biyolojik olarak daha yaşlı göründüğünü ve bunun bazı kanser türleriyle ilişkili olabileceğini gösterdi.

ERKEN YAŞTA KANSER VAKALARI NEDEN ARTIYOR?

Kanser çoğu zaman yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Çünkü yıllar içinde hücrelerde genetik hasar birikiyor. Beslenme alışkanlıkları, hava kirliliği, güneş ışınları ve yaşam tarzı gibi birçok etken DNA üzerinde kalıcı değişikliklere yol açabiliyor.

Ancak son yıllarda tablo değişmeye başladı. Özellikle genç yetişkinlerde görülen bazı kanser türlerinde belirgin bir yükseliş dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu değişimin arkasında tek bir neden değil, birçok faktörün birlikte etkili olduğunu düşünüyor.