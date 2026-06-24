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Genç yaşta kanser vakaları neden arttı? Cevap "biyolojik yaşta" gizli!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeni araştırmalar, günümüz gençlerinin aynı yaşta önceki kuşaklara göre biyolojik olarak daha yaşlı göründüğünü ortaya koydu. Bilim insanları, bu durumun özellikle 55 yaşından önce görülen akciğer, sindirim sistemi ve rahim kanserlerindeki artışla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Genç yaşta kanser vakaları neden arttı? Cevap "biyolojik yaşta" gizli! 1

Son yıllarda genç yaşta görülen kanser vakalarındaki artış dikkat çekiyor. ABD ve İngiltere'den araştırmacılar, bunun nedenlerini anlamak için biyolojik yaşlanma üzerinde yoğunlaştı. Yapılan çalışma, yeni nesillerin aynı yaşta önceki kuşaklara göre biyolojik olarak daha yaşlı göründüğünü ve bunun bazı kanser türleriyle ilişkili olabileceğini gösterdi.

Genç yaşta kanser vakaları neden arttı? Cevap "biyolojik yaşta" gizli! 2

ERKEN YAŞTA KANSER VAKALARI NEDEN ARTIYOR?

Kanser çoğu zaman yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Çünkü yıllar içinde hücrelerde genetik hasar birikiyor. Beslenme alışkanlıkları, hava kirliliği, güneş ışınları ve yaşam tarzı gibi birçok etken DNA üzerinde kalıcı değişikliklere yol açabiliyor.

Ancak son yıllarda tablo değişmeye başladı. Özellikle genç yetişkinlerde görülen bazı kanser türlerinde belirgin bir yükseliş dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu değişimin arkasında tek bir neden değil, birçok faktörün birlikte etkili olduğunu düşünüyor.

Genç yaşta kanser vakaları neden arttı? Cevap "biyolojik yaşta" gizli! 3

ARAŞTIRMACILAR BİYOLOJİK YAŞLANMAYA ODAKLANDI

St. Louis'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden moleküler epidemiyolog Yin Cao ve ekibi, tek tek risk faktörlerine bakmak yerine biyolojik yaşlanmayı incelemeyi tercih etti. Biyolojik yaş, kişinin takvim yaşından farklı olarak vücudunun ne kadar yaşlandığını gösteriyor. Bunun için kandaki çeşitli biyobelirteçler kullanılıyor.

Araştırmada İngiltere Biyobankası'ndan 154 bin 169 yetişkinin verileri incelendi. Ayrıca ABD'deki "All of Us" programına katılan 10 bin 262 kişinin sağlık kayıtları da değerlendirildi. Araştırmacılar; glikoz, kreatinin, albümin, beyaz kan hücresi sayısı ve iltihap göstergesi olan CRP dahil dokuz farklı kan belirtecinden yararlanarak "PhenoAge" adı verilen biyolojik yaş ölçümünü kullandı.

Genç yaşta kanser vakaları neden arttı? Cevap "biyolojik yaşta" gizli! 4

NESİLLER ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Elde edilen sonuçlar, genç kuşakların aynı yaşta daha ileri biyolojik yaş göstergelerine sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, genç doğan grupların aynı kronolojik yaşta önceki kuşaklara göre biyolojik açıdan daha yaşlı göründüğünü belirledi

Araştırmadan öne çıkan bulgular

Bulgular Sonuç
Genç kuşaklarda biyolojik yaşlanma Daha hızlı
1965-1974 doğumlular (BK) %23 daha yüksek yaş farkı
1990-1999 doğumlular (ABD) %92 daha yüksek yaş farkı
Her 1 standart sapmalık yaş farkı artışı Tümör riskinde %8 artış
Akciğer kanseri riski %57 artış
Genç yaşta kanser vakaları neden arttı? Cevap "biyolojik yaşta" gizli! 5

HANGİ KANSER TÜRLERİNDE RİSK DAHA FAZLA?

Verilerin ayrıntılı analizi, biyolojik yaş farkı puanı yüksek olan kişilerde 55 yaşından önce kansere yakalanma riskinin arttığını gösterdi. Özellikle şu kanser türlerinde daha güçlü bir ilişki tespit edildi:

  • Akciğer kanseri
  • Sindirim sistemi kanserleri
  • Rahim kanseri
  • Kolorektal kanser

Araştırmaya göre biyolojik yaş farkındaki her standart sapma artışı, erken başlangıçlı katı tümör riskini yüzde 8 yükseltti. Akciğer kanserinde ise risk artışı yüzde 57'ye kadar çıktı.

Genç yaşta kanser vakaları neden arttı? Cevap "biyolojik yaşta" gizli! 6

SİGARA VE OBEZİTE HESABA KATILDIĞINDA DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Bilim insanları, sigara kullanımı, obezite, telomer uzunluğu ve genetik yatkınlık gibi bilinen risk faktörlerini de değerlendirdi.

Buna rağmen biyolojik yaşlanma ile erken yaşta görülen kanserler arasındaki ilişkinin devam ettiği görüldü. Bu durum, vücuttaki genel yaşlanma sürecinin kanser gelişiminde önemli bir rol oynayabileceğine işaret etti.

Genç yaşta kanser vakaları neden arttı? Cevap "biyolojik yaşta" gizli! 7

FARKLI YAŞLANMA BİÇİMLERİ FARKLI KANSERLERLE İLİŞKİLİ BULUNDU

Araştırma sırasında dikkat çeken başka sonuçlar da elde edildi.

  • Bağışıklık sisteminin yaşlanması, erken başlangıçlı akciğer kanseriyle daha güçlü bağlantı gösterdi.
  • Yağ dokusundaki ileri yaşlanma belirtileri ise kolorektal kanser riskiyle daha yakından ilişkilendirildi.
Genç yaşta kanser vakaları neden arttı? Cevap "biyolojik yaşta" gizli! 8

UZMANLAR NE SÖYLÜYOR?

Çalışmanın baş araştırmacılarından Yin Cao, amaçlarının modern yaşamın kanser riskini nasıl artırdığını daha iyi anlamak olduğunu belirterek, risk taşıyan kişileri daha erken tespit edebilmenin kişiye özel korunma yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayabileceğini ifade etti.

Cancer Grand Challenges Direktörü David Scott ise dünya genelinde genç yaşta kanser vakalarının neden arttığına ilişkin kesin bir cevabın henüz bulunmadığını söyledi. Scott, bu tür çalışmaların yalnızca hücrelerdeki değişimlere değil, tüm vücudu etkileyen süreçlere odaklanılması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

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