Taksi kamera zorunluluğu ertelendi mi, hangi tarihte? Taksilerde kamera zorunluluğu ne zaman gelecek? 

Bu tarihe kadar, taksiler ve ilgili diğer ticari taşıtlar için kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu aranmayacak. Ancak 1 Temmuz 2025'ten sonra, araçların ilk muayenelerinde bu donanımlara sahip olup olmadığı kontrol edilecek.