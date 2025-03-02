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Taksi kamera zorunluluğu ertelendi mi, hangi tarihte? Taksilerde kamera zorunluluğu ne zaman gelecek? 

Taksilerde kamera zorunluluğu için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz kasım ayında yayımladığı karar doğrultusunda, Türkiye genelindeki 120 bin takside güvenlik kamerası bulundurulması şartı getirildi. Bu düzenleme kapsamında kamera taktırmayan taksiler muayeneden geçemeyecek. Peki taksilerde kamera zorunluluğu ne zaman başlıyor? Erteleme kararı var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 12:01
Taksi kamera zorunluluğu ertelendi mi, hangi tarihte? Taksilerde kamera zorunluluğu ne zaman gelecek?

İçişleri Bakanlığı'nın Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle taksiler ve ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kamera zorunluluğu getirilmişti. İlk olarak 1 Mart 2025'te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ertelendi. Taksiciler ve ticari araç sahipleri için büyük önem taşıyan bu kararın yeni tarihi de belli oldu.

Taksi kamera zorunluluğu ertelendi mi, hangi tarihte? Taksilerde kamera zorunluluğu ne zaman gelecek?

Resmi Gazete'de Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı'nın "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlıklı düzenlemesi, 29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ticari taksiler başta olmak üzere, belediyelerin yetkilendirdiği toplu taşıma araçları ile M2 ve M3 sınıfı yolcu taşımacılığı yapan tüm taşıtlara kamera ve araç takip sistemi takılması zorunlu hale getirildi. Ancak, uygulamanın başlangıç tarihiyle ilgili değişikliğe gidildi.

Taksi kamera zorunluluğu ertelendi mi, hangi tarihte? Taksilerde kamera zorunluluğu ne zaman gelecek?

Son Tarih 1 Temmuz 2025'e Uzatıldı

Başlangıçta 1 Mart 2025'te yürürlüğe gireceği belirtilen düzenleme, yapılan son değişiklikle birlikte 1 Temmuz 2025'e kadar ertelendi.

Taksi kamera zorunluluğu ertelendi mi, hangi tarihte? Taksilerde kamera zorunluluğu ne zaman gelecek?

Bu tarihe kadar, taksiler ve ilgili diğer ticari taşıtlar için kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu aranmayacak. Ancak 1 Temmuz 2025'ten sonra, araçların ilk muayenelerinde bu donanımlara sahip olup olmadığı kontrol edilecek.

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