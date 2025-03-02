Taksi kamera zorunluluğu ertelendi mi, hangi tarihte? Taksilerde kamera zorunluluğu ne zaman gelecek?
Taksilerde kamera zorunluluğu için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz kasım ayında yayımladığı karar doğrultusunda, Türkiye genelindeki 120 bin takside güvenlik kamerası bulundurulması şartı getirildi. Bu düzenleme kapsamında kamera taktırmayan taksiler muayeneden geçemeyecek. Peki taksilerde kamera zorunluluğu ne zaman başlıyor? Erteleme kararı var mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 12:01