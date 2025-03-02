Viral Galeri Viral Liste KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuru tarihleri 2025 | KOSGEB desteği başvuru şartları neler? e-Devlet ekranı

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuru tarihleri 2025 | KOSGEB desteği başvuru şartları neler? e-Devlet ekranı

KOSGEB'in 2025 yılı 1. dönem Girişimci Destek Programı başvuruları başladı. Geçen yıl 2.2 milyar TL destek sağlayan kurum bu yıl da belirlenen sektörlerdeki projelere öncelik vererek girişimcileri destekleyecek. İş Geliştirme desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, desteğin 2 milyon TL'ye kadar çıkacağını duyurdu. Peki başvuru tarihleri ve şartlar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:19
KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuru tarihleri 2025 | KOSGEB desteği başvuru şartları neler? e-Devlet ekranı

Kendi işini kurmak veya büyütmek isteyen girişimciler için KOSGEB'in 2025 yılı Girişimci Destek Programı başvuruları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçen yıl 1631 projeye destek sağlandığını hatırlatarak yeni dönem başvurularının açıldığını duyurdu. İş Geliştirme Desteği kapsamında geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak ve faiz ya da komisyon uygulanmayacak. Peki başvuru şartları neler?

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuru tarihleri 2025 | KOSGEB desteği başvuru şartları neler? e-Devlet ekranı

KOSGEB İş Geliştirme Desteği Başvuruları Başladı

KOSGEB, işini büyütmek isteyen girişimciler için 2025 yılı 1. dönem İş Geliştirme Desteği başvurularını almaya başladı. 1 Mart'ta başlayan süreç, 31 Mart'a kadar devam edecek. Belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, başvuru şartlarını karşılamaları halinde bu destekten yararlanabilecek.

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuru tarihleri 2025 | KOSGEB desteği başvuru şartları neler? e-Devlet ekranı

Kimler Başvurabilir?

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi sektörlerde hizmet veren işletmeler programa dahil edilebilecek. Belirlenen sektörlerin dışında kalan işletmeler ise destekten yararlanamayacak.

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuru tarihleri 2025 | KOSGEB desteği başvuru şartları neler? e-Devlet ekranı

Başvurular e-Devlet Üzerinden Alınacak

İş Geliştirme Desteği'ne başvurmak isteyen işletmeler, 31 Mart 2025'e kadar e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular yalnızca belirlenen kriterleri karşılayan işletmeler için değerlendirilecek.

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuru tarihleri 2025 | KOSGEB desteği başvuru şartları neler? e-Devlet ekranı

Desteklenecek İşletmeler Nasıl Seçiliyor?

Başvurular, ülke genelindeki değerlendirme kurullarına otomatik olarak yönlendirilecek. Bu kurullar, KOSGEB uzmanları, akademisyenler ve bağımsız sektör temsilcilerinden oluşacak. Değerlendirme sürecinde her başvuru puanlanarak sıralamaya alınacak.

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