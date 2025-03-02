KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuru tarihleri 2025 | KOSGEB desteği başvuru şartları neler? e-Devlet ekranı

KOSGEB'in 2025 yılı 1. dönem Girişimci Destek Programı başvuruları başladı. Geçen yıl 2.2 milyar TL destek sağlayan kurum bu yıl da belirlenen sektörlerdeki projelere öncelik vererek girişimcileri destekleyecek. İş Geliştirme desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, desteğin 2 milyon TL'ye kadar çıkacağını duyurdu. Peki başvuru tarihleri ve şartlar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi