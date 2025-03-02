FB-Antalyaspor bugün saat kaçta? Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 27. hafta maçında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Son beş lig maçında Antalyaspor'a karşı en az 2 gol atarak kazanan Kanarya, bu istatistiği devam ettirmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu eksikler ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor.