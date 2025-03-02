FB-Antalyaspor bugün saat kaçta? Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, kritik haftalardan birine daha çıkıyor. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayarak şampiyonluk yarışında önemli bir virajı dönmek istiyor. Son 10 lig maçında rakibine büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, bu seriyi sürdürerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 12:47