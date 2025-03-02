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FB-Antalyaspor bugün saat kaçta? Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, kritik haftalardan birine daha çıkıyor. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayarak şampiyonluk yarışında önemli bir virajı dönmek istiyor. Son 10 lig maçında rakibine büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, bu seriyi sürdürerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 12:47
FB-Antalyaspor bugün saat kaçta? Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 27. hafta maçında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Son beş lig maçında Antalyaspor'a karşı en az 2 gol atarak kazanan Kanarya, bu istatistiği devam ettirmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu eksikler ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FB-Antalyaspor bugün saat kaçta? Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Süper Lig'in önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşması, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

FB-Antalyaspor bugün saat kaçta? Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Kadıköy'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FB-Antalyaspor bugün saat kaçta? Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Muhtemel 11'ler

İki takımın sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat – Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek – Dusan Tadic, Fred, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın – Edin Dzeko, Youssef En Nesyri

Antalyaspor: Kenan Piric – Thalisson Kelven, Amar Gerxhaliu, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun – Erdal Rakip, Moussa Djenepo, Oleksandr Petrusenko, Jakub Kaluzinski – Andros Townsend, Adolfo Gaich

FB-Antalyaspor bugün saat kaçta? Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe'de 3 Eksik

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısına üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları süren Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyemeyecek. Özellikle savunmada alternatiflerin azalması, teknik ekibi zor bir tercih yapmaya itiyor.

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