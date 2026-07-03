Survivor sonrası estetik yaptırdı! Nagihan Karadere: "20 yaş gençleştim"

"Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Beni merak etmeyin, ben çok iyiyim. Hayatıma devam ediyorum. Ufak minik bir operasyon geçirdim ama günlük hayatıma devam ediyorum. Arven'imle beraber ana kız vakit geçiriyoruz. Keyfimiz yerinde arkadaşlar."

Bunun üzerine 2. Sayfa kameralarına son haliyle yakalanan Karadere, operasyon sonrası yaşadığı değişimi büyük bir heyecanla paylaştı. Henüz bandajları açılmamış olmasına rağmen sonuçtan oldukça memnun olduğunu belirten Karadere, "Bebek gibi oldum. Şu an bandajlardan pek gözükmüyor ama 20 yaş gençleştim" ifadelerini kullandı.

2016 yılında ilk kez katıldığı yarışmadan bu yana istikrarını hiç bozmayan Karadere, 2018 ve 2022 sezonlarının ardından 2026 All Star kadrosunda da ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek ülkemiz spor tarihine geçen Karadere, sadece hızıyla değil, aynı zamanda zorluklar karşısındaki dirençli duruşuyla da genç sporculara ilham vermeye devam ediyor.