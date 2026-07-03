Survivor sonrası estetik yaptırdı! Nagihan Karadere: "20 yaş gençleştim"
Survivor macerasını noktalayarak Türkiye'ye dönen milli atlet Nagihan Karadere, geçirdiği estetik operasyonun ardından kameralara yakalandı. Yüzündeki bandajlarla dikkat çeken ünlü isim, yeni görünümüyle ilgili, "Bebek gibi oldum, 20 yaş gençleştim" ifadelerini kullandı.
Survivor 2026 sezonuna damga vuran ve finalde Mert Nobre'ye karşı sergilediği mücadeleyle yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Nagihan Karadere, son görüntüleriyle magazin gündemine yerleşti. Başarılı sporcu, yurda döner dönmez, güzellik salonuna koştu.
"MİNİK BİR OPERASYON GEÇİRDİM"
Yüzündeki bandajlarla dikkat çeken Karadere, geçirdiği operasyon sonrası "iyiyim" mesajı verdi. İşte Karadere'nin sosyal medyadaki açıklaması:
"Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Beni merak etmeyin, ben çok iyiyim. Hayatıma devam ediyorum. Ufak minik bir operasyon geçirdim ama günlük hayatıma devam ediyorum. Arven'imle beraber ana kız vakit geçiriyoruz. Keyfimiz yerinde arkadaşlar."
Bunun üzerine 2. Sayfa kameralarına son haliyle yakalanan Karadere, operasyon sonrası yaşadığı değişimi büyük bir heyecanla paylaştı. Henüz bandajları açılmamış olmasına rağmen sonuçtan oldukça memnun olduğunu belirten Karadere, "Bebek gibi oldum. Şu an bandajlardan pek gözükmüyor ama 20 yaş gençleştim" ifadelerini kullandı.
PARKURLARIN "DEMİR LEYDİ"Sİ
Yıllardır parkurlardaki hızı, disiplini ve "korkusuz" mücadeleci kimliğiyle adından söz ettiren milli atlet Nagihan Karadere, 2026 Survivor All Star sezonunda sergilediği üstün performansla adını büyük finale yazdırmayı başardı. Ancak, başarılı sporcu, birinciliği eski futbolcu Mert Nobre'ye kaptırdı.
Fenerbahçe altyapısında yetişen, 400 metre engelli branşında Türkiye rekorunu elinde bulunduran ve uluslararası arenada kazandığı madalyalarla göğsümüzü kabartan Nagihan Karadere, atletizm pistlerindeki başarısını Survivor adasına taşıdı.
2016 yılında ilk kez katıldığı yarışmadan bu yana istikrarını hiç bozmayan Karadere, 2018 ve 2022 sezonlarının ardından 2026 All Star kadrosunda da ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek ülkemiz spor tarihine geçen Karadere, sadece hızıyla değil, aynı zamanda zorluklar karşısındaki dirençli duruşuyla da genç sporculara ilham vermeye devam ediyor.