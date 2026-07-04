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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u şehir hayatına veda etti! "Bitmiyor arkadaşlar"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, İstanbul'u terk ederek hayatında yeni bir sayfa açtı. 2025 yılında Tutku Yılmaz ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, uzun süredir hayalini kurduğu Sapanca'daki evinin tadilat çalışmalarını sürdürürken yeni bir paylaşımda bulundu.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u şehir hayatına veda etti! "Bitmiyor arkadaşlar" 1

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve sevilen yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Havuç (Emre)' karakteriyle hafızalara kazınan ve milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Furkan Kızılay, hayatında radikal bir değişikliğe gitti.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u şehir hayatına veda etti! "Bitmiyor arkadaşlar" 2

İSTANBUL'DAN SAPANCA'YA

Uzun bir süredir televizyon projelerinden ve ekranlardan uzak durmayı tercih eden ünlü oyuncu, megakent İstanbul'un kalabalığına ve koşturmacasına veda etti. Özel hayatını magazin gündeminden uzak, sade bir şekilde yaşamayı tercih eden Furkan Kızılay, 2025 yılında uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tutku Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu.

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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u şehir hayatına veda etti! "Bitmiyor arkadaşlar" 3

Taşınma sürecini ve bu kararın arkasındaki motivasyonlarını takipçileriyle paylaşan Kızılay, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şehir hayatının gürültüsü, trafiği, kaosu bizi yordu. Kaliteli bir yalnızlık arayışına girdik ve eşimle birlikte hayal ettiğimiz evi yapmaya başladık."

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u şehir hayatına veda etti! "Bitmiyor arkadaşlar" 4

TADİLAT SÜRECİ KENDİ KONTROLLERİNDE İLERLEDİ

Yaklaşık 10 yıl önce aldıkları bahçeli ve havuzlu villayı, kendi zevklerine göre baştan aşağı yenileyen çift, tadilat sürecinin her aşamasıyla bizzat ilgilendi. Dış cephe kaplamasından mutfak tasarımına, verendadan iç dekorasyona kadar tüm detaylarda imzası bulunan Kızılay çifti, bu süreci adım adım sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u şehir hayatına veda etti! "Bitmiyor arkadaşlar" 5

"2 EVİ BİRDEN TAŞIMAK ZORUNDA KALDIM"

Taşınma hazırlıklarının oldukça zorlu geçtiğini belirten Furkan Kızılay,şu ifadeleri kullanmıştı:

"2 evi birden taşımak zorunda kaldım, nedenini anlatıyorum: Tadilata başlayabilmemiz için Sapanca'daki evi boşaltmamız gerekiyordu. Biz de hemen taşınma sürecini başlattık. Dışarıdan kolay gibi görünse de aslında bayağı zorlu bir süreç oldu. Eşyalarımız tek tek paketlendi, taşındı ve montajları yapıldı."

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u şehir hayatına veda etti! "Bitmiyor arkadaşlar" 6

"BİTTİ Mİ?" SORULARINA TATLI SİTEM

Yeni yaşam alanındaki düzenlemelerle uğraşmaya devam eden oyuncu, meraklı takipçilerine ve arkadaşlarına ise esprili bir dille cevap verdi. Sürekli "Ev bitti mi? Taşındın mı?" sorularıyla karşılaştığını belirten Kızılay, "Arkadaşlar bitmiyor, bitmiyor!" diyerek tatlı bir sitemde bulundu.

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