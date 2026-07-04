Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u şehir hayatına veda etti! "Bitmiyor arkadaşlar"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, İstanbul'u terk ederek hayatında yeni bir sayfa açtı. 2025 yılında Tutku Yılmaz ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, uzun süredir hayalini kurduğu Sapanca'daki evinin tadilat çalışmalarını sürdürürken yeni bir paylaşımda bulundu.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve sevilen yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Havuç (Emre)' karakteriyle hafızalara kazınan ve milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Furkan Kızılay, hayatında radikal bir değişikliğe gitti.

İSTANBUL'DAN SAPANCA'YA Uzun bir süredir televizyon projelerinden ve ekranlardan uzak durmayı tercih eden ünlü oyuncu, megakent İstanbul'un kalabalığına ve koşturmacasına veda etti. Özel hayatını magazin gündeminden uzak, sade bir şekilde yaşamayı tercih eden Furkan Kızılay, 2025 yılında uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tutku Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu.

Taşınma sürecini ve bu kararın arkasındaki motivasyonlarını takipçileriyle paylaşan Kızılay, şu ifadeleri kullanmıştı: "Şehir hayatının gürültüsü, trafiği, kaosu bizi yordu. Kaliteli bir yalnızlık arayışına girdik ve eşimle birlikte hayal ettiğimiz evi yapmaya başladık."

TADİLAT SÜRECİ KENDİ KONTROLLERİNDE İLERLEDİ Yaklaşık 10 yıl önce aldıkları bahçeli ve havuzlu villayı, kendi zevklerine göre baştan aşağı yenileyen çift, tadilat sürecinin her aşamasıyla bizzat ilgilendi. Dış cephe kaplamasından mutfak tasarımına, verendadan iç dekorasyona kadar tüm detaylarda imzası bulunan Kızılay çifti, bu süreci adım adım sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

"2 EVİ BİRDEN TAŞIMAK ZORUNDA KALDIM" Taşınma hazırlıklarının oldukça zorlu geçtiğini belirten Furkan Kızılay,şu ifadeleri kullanmıştı: "2 evi birden taşımak zorunda kaldım, nedenini anlatıyorum: Tadilata başlayabilmemiz için Sapanca'daki evi boşaltmamız gerekiyordu. Biz de hemen taşınma sürecini başlattık. Dışarıdan kolay gibi görünse de aslında bayağı zorlu bir süreç oldu. Eşyalarımız tek tek paketlendi, taşındı ve montajları yapıldı."