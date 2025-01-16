SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.750 TL ödeme jesti: Bankalar yeni tutarları duyurdu: 14.469, 18.250, 20.900 lira maaş alana…

Yeni yıl emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte emekliler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu ay, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılan düzenlemeler birçoğuna daha yüksek promosyon kazancı elde etme şansı verdi. Bankalar ise yılın ilk promosyon kampanyalarını duyurdu ve emeklilere 21 bin liraya kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Peki bankalar hangi emekli maaş dilimlerine ne kadar promosyon veriyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi