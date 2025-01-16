Viral Galeri Viral Liste SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.750 TL ödeme jesti: Bankalar yeni tutarları duyurdu: 14.469, 18.250, 20.900 lira maaş alana…

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.750 TL ödeme jesti: Bankalar yeni tutarları duyurdu: 14.469, 18.250, 20.900 lira maaş alana…

Yeni yıl emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte emekliler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu ay, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılan düzenlemeler birçoğuna daha yüksek promosyon kazancı elde etme şansı verdi. Bankalar ise yılın ilk promosyon kampanyalarını duyurdu ve emeklilere 21 bin liraya kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Peki bankalar hangi emekli maaş dilimlerine ne kadar promosyon veriyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:16
SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.750 TL ödeme jesti: Bankalar yeni tutarları duyurdu: 14.469, 18.250, 20.900 lira maaş alana…

Emekli maaşlarına yapılan artış hem mevcut emekliler hem de yeni aylık bağlananlar için banka promosyonlarında yeni fırsatlar doğurdu. Bankalar 2025'in ilk promosyon kampanyalarını duyurarak, emeklilere özel cazip teklifler sunuyor. Maaş artışları ile birlikte birçok emekli bir üst maaş diliminden faydalanarak daha yüksek promosyon alabiliyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.750 TL ödeme jesti: Bankalar yeni tutarları duyurdu: 14.469, 18.250, 20.900 lira maaş alana…

Emekli Maaş Artışları ve Promosyon Fırsatları

Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 15.75, memur emeklilerinin maaşlarında ise yüzde 11.54 oranında artış yapılırken, bu durum bankaların kampanyalarını daha da hareketlendirdi. Yeni maaşlar, birçok emekliye promosyonlarını artırma fırsatı sundu. Bankalar maaş dilimlerine göre farklı tutarlarda promosyon ödemeleri yaparken birçoğu ek fırsatlar ve ödüller de sunuyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.750 TL ödeme jesti: Bankalar yeni tutarları duyurdu: 14.469, 18.250, 20.900 lira maaş alana…

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte, bankalar da promosyon tutarlarını açıklamaya başladı. İşte bankaların emekli maaş dilimlerine göre sunduğu promosyon fırsatları:

AKBANK: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL promosyon. Ayrıca, her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para.

ALBARAKA TÜRK: 6.500 TL, 10.400 TL, 13.000 TL, 15.600 TL promosyon. Ayrıca, 2 otomatik fatura talimatına 1.400 TL, emekli yakınını getirenlere kişi başı 500 TL, toplamda 3.000 TL ek ödül.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.750 TL ödeme jesti: Bankalar yeni tutarları duyurdu: 14.469, 18.250, 20.900 lira maaş alana…

DENİZBANK: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL promosyon. Ekstra mobil uygulama indirimi ve kredi kartı için ek ödüller.

FİBABANKA: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL promosyon.

GARANTİ BBVA: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL promosyon.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.750 TL ödeme jesti: Bankalar yeni tutarları duyurdu: 14.469, 18.250, 20.900 lira maaş alana…

İNG: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL promosyon. Ayrıca, otomatik fatura talimatına 600 TL, Turuncu Hesap kampanyası ile ek 2.000 TL.

İŞ BANKASI: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL promosyon.

ŞEKERBANK: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL promosyon.

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