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1. sınıflara karne verilecek mi? 2025 Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde ilkokul birinci sınıflara yönelik önemli bir değişikliğe imza atıyor. 17 Ocak Cuma günü karnelerine kavuşacak olan öğrenciler, bu yıl ilk kez karne yerine "gelişim raporu" alacak. Peki 1. sınıflara karne verilecek mi? Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:19
1. sınıflara karne verilecek mi? 2025 Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?

17 Ocak Cuma günü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erecek ve milyonlarca öğrenci karne alacak. Ancak bu yıl, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için durum farklı. Bu öğrenciler karne yerine "gelişim raporu" alacak. Peki gelişim raporu nedir ve karne uygulaması tamamen kalktı mı?

1. sınıflara karne verilecek mi? 2025 Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?

Karnesiz İlkokul 1. Sınıflar: Gelişim Raporu Dönemi Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında ilkokul birinci sınıflar için karne yerine "gelişim raporu" uygulamasına geçildiğini duyurdu. Bu raporlar, 17 Ocak'tan itibaren ilk kez öğrencilere verilecek ve raporlara e-okul üzerinden dijital olarak da erişilebilecek. Diğer ilkokul kademelerinde ise geleneksel karne dağıtımı devam edecek.

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1. sınıflara karne verilecek mi? 2025 Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?

Gelişim Raporu Nedir?

Gelişim raporu, 5 sayfadan oluşan bir belge olup öğrencinin eğitim sürecindeki gelişimini ve sosyal-duygusal becerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor. Öğretmenler, her dersin öğrenme çıktıları üzerinden öğrencinin gelişimini gözlemleyecek ve öğrencinin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirleyecek. Matematikten Türkçeye, müzikten beden eğitimi ve görsel sanatlara kadar birçok dersin değerlendirmesi bu raporlarda yer alacak. Öğrencilerin not yerine öğretmen gözlemlerine dayalı değerlendirmelerle nasıl bir yol katettikleri, somut örneklerle ailelere sunulacak.

1. sınıflara karne verilecek mi? 2025 Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?

Veliye Özel Raporlama

Gelişim raporları, öğrencilere sadece akademik başarılarını değil, sosyal-duygusal becerilerini de içeren bir değerlendirme sunuyor. Kendini tanıma, iletişim, işbirliği gibi önemli beceriler, raporda detaylı şekilde yer alacak. E-okul üzerinden veliler, çocuklarının gelişim süreçlerine dair özel raporlara erişebilecek ve öğrenciye yönelik somut öneriler alabilecek.

1. sınıflara karne verilecek mi? 2025 Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?

Gelişim Raporunun Eğitimdeki Rolü

Eğitimciler, bu uygulamanın aslında olması gereken değerlendirme yöntemi olduğunu belirtiyor. Öğrencinin Türkçe notunun 3 olduğunu söylemek yerine, öğretmenlerin nedenini açıklamaları, daha anlamlı bir geri bildirim sağlıyor. Ancak bazı eleştiriler de mevcut. Birçok kişi, 5 sayfalık raporların kağıt israfı olduğunu savunuyor ve bu sürecin yalnızca dijital ortamda yapılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, öğretmenlerin raporları karne döneminden hemen sonra doldurması gerektiği için zamanlama konusunda sıkıntılar yaşandı.

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