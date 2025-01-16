1. sınıflara karne verilecek mi? 2025 Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?

Gelişim Raporunun Eğitimdeki Rolü

Eğitimciler, bu uygulamanın aslında olması gereken değerlendirme yöntemi olduğunu belirtiyor. Öğrencinin Türkçe notunun 3 olduğunu söylemek yerine, öğretmenlerin nedenini açıklamaları, daha anlamlı bir geri bildirim sağlıyor. Ancak bazı eleştiriler de mevcut. Birçok kişi, 5 sayfalık raporların kağıt israfı olduğunu savunuyor ve bu sürecin yalnızca dijital ortamda yapılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, öğretmenlerin raporları karne döneminden hemen sonra doldurması gerektiği için zamanlama konusunda sıkıntılar yaşandı.