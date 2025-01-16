1. sınıflara karne verilecek mi? 2025 Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde ilkokul birinci sınıflara yönelik önemli bir değişikliğe imza atıyor. 17 Ocak Cuma günü karnelerine kavuşacak olan öğrenciler, bu yıl ilk kez karne yerine "gelişim raporu" alacak. Peki 1. sınıflara karne verilecek mi? Gelişim raporu nedir, nereden bakılır?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:19