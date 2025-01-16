İzlanda soğukları bu sefer o bölgeyi sardı! Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı: 16 Ocak Perşembe bugün kar yağacak mı?

Yurtta Hava Durumu: Yağışlar ve Soğuk Hava Etkili Olacak
Marmara: Doğusunda Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgenin doğusunda yağmur etkili olurken, özellikle Sakarya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yağmurlu, 8°C
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 6°C
Ege: Pus ve Sis Hakim Olabilir
Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu, 7°C
Denizli: Parçalı bulutlu, 13°C
İzmir: Parçalı bulutlu, 14°C
Muğla: Parçalı bulutlu, 14°C
Akdeniz: Kuzeyde Yağmur Var
Akdeniz genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yağmur görülebilir.
Adana: Parçalı bulutlu, 19°C
Antalya: Parçalı bulutlu, 20°C
Hatay: Parçalı bulutlu, 17°C
Mersin: Parçalı bulutlu, 19°C