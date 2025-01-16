Viral Galeri Viral Liste İzlanda soğukları bu sefer o bölgeyi sardı! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı: 16 Ocak Perşembe bugün kar yağacak mı?

İzlanda soğukları bu sefer o bölgeyi sardı! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı: 16 Ocak Perşembe bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde etkili olacak soğuk hava dalgası ve yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi başta olmak üzere birçok bölgede yoğun yağışlar bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:57
İzlanda soğukları bu sefer o bölgeyi sardı! Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı: 16 Ocak Perşembe bugün kar yağacak mı?

İstanbul, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken Marmara genelinde kış şartları kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe yapılan uyarılarda, 16 Ocak Perşembe gününe kadar sağanak yağışların etkili olacağı ve sıcaklıkların 4-8 derece arasında seyredeceği belirtildi. İşte bölgelerimizde hava durumu raporu...

İzlanda soğukları bu sefer o bölgeyi sardı! Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı: 16 Ocak Perşembe bugün kar yağacak mı?

İstanbul ve Marmara Bölgesi: İzlanda Soğuk Havası Etkili

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'u etkisi altına aldı. Perşembe gününe kadar Marmara genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kış değerleri olan 4 ila 8 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Vatandaşlar, soğuk hava ve yer yer etkili sağanaklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İzlanda soğukları bu sefer o bölgeyi sardı! Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı: 16 Ocak Perşembe bugün kar yağacak mı?

Sarı Kodlu Uyarı: Trabzon, Rize ve Artvin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için Trabzon, Rize ve Artvin illerine "sarı kodlu" uyarı yaptı. Bu bölgelerde kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalara, heyelanlara ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İzlanda soğukları bu sefer o bölgeyi sardı! Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı: 16 Ocak Perşembe bugün kar yağacak mı?

Meteorolojiden Önemli Uyarılar

Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ile doğusunda kuvvetli yağışlar bekleniyor. 700 metre üzerindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 cm'yi aşabileceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, su baskınları ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Çığ Tehlikesi ve Buzlanma

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde ise gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Özellikle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor.

İzlanda soğukları bu sefer o bölgeyi sardı! Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı: 16 Ocak Perşembe bugün kar yağacak mı?

Yurtta Hava Durumu: Yağışlar ve Soğuk Hava Etkili Olacak

Marmara: Doğusunda Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgenin doğusunda yağmur etkili olurken, özellikle Sakarya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yağmurlu, 8°C
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 6°C

Ege: Pus ve Sis Hakim Olabilir

Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu, 7°C
Denizli: Parçalı bulutlu, 13°C
İzmir: Parçalı bulutlu, 14°C
Muğla: Parçalı bulutlu, 14°C

Akdeniz: Kuzeyde Yağmur Var

Akdeniz genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yağmur görülebilir.

Adana: Parçalı bulutlu, 19°C
Antalya: Parçalı bulutlu, 20°C
Hatay: Parçalı bulutlu, 17°C
Mersin: Parçalı bulutlu, 19°C

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