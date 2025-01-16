İzlanda soğukları bu sefer o bölgeyi sardı! Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı: 16 Ocak Perşembe bugün kar yağacak mı?

Meteorolojiden Önemli Uyarılar

Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ile doğusunda kuvvetli yağışlar bekleniyor. 700 metre üzerindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 cm'yi aşabileceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, su baskınları ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Çığ Tehlikesi ve Buzlanma

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde ise gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Özellikle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor.