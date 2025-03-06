Spiritüel nedir, ne anlama geliyor? Ece Gürel ve Spiritüel uyanışın bağlantısı ne?
İstanbul'da 4 gündür kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Gürel'in kaybolmasının ardındaki sebepler ve Belgrad Ormanı'na gitmesinin ilgi alanları arasında yer alan spiritüel kavramlarla bir bağlantısı olup olmadığı merak edilmeye başlandı. İşte bu gelişmelerle ilgili tüm detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:17