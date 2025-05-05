Viral Galeri Viral Liste Akaryakıtta indirim sinyali: Petrol fiyatları dip yaptı! 6 Mayıs 1 LT benzin, motorin ve LPG ne kadar? %3'ün üzerinde...

Akaryakıtta indirim sinyali: Petrol fiyatları dip yaptı! 6 Mayıs 1 LT benzin, motorin ve LPG ne kadar? %3'ün üzerinde...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC+) sekiz üyesi küresel enerji piyasalarını sarsan yeni bir kararla üretimi artıracaklarını duyurdu. Bu ani hamle pazartesi sabahı itibarıyla petrol fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde sert bir düşüşe neden oldu. Arz fazlası endişesiyle sarsılan piyasalarda şok dalgaları devam ederken finans devleri Goldman Sachs ve Barclays de fiyat tahminlerinde aşağı yönlü güncellemeye gitti. Peki akaryakıtta indirim olacak mı? İşte merak edilen gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:31
Akaryakıtta indirim sinyali: Petrol fiyatları dip yaptı! 6 Mayıs 1 LT benzin, motorin ve LPG ne kadar? %3’ün üzerinde...

AFP kaynaklı verilere göre Asya'da sabah saatlerinde yapılan işlemlerde Batı Teksas türü ham petrol (WTI) yüzde 3,8'lik düşüşle varil başına 56,08 dolara gerilerken, Brent tipi petrol yüzde 3,5 değer kaybederek 59,17 dolardan işlem gördü. Yılın en keskin günlük düşüşlerinden biri olarak kayda geçen bu gelişme, yatırımcıların arz fazlası korkusuyla satışa yöneldiğini açıkça ortaya koydu.

Akaryakıtta indirim sinyali: Petrol fiyatları dip yaptı! 6 Mayıs 1 LT benzin, motorin ve LPG ne kadar? %3’ün üzerinde...

Goldman ve Barclays Tahminlerini Aşağı Çekti

Londra merkezli yatırım bankası Barclays, OPEC+ kararının ardından Brent petrol için 2025 tahminini varil başına 4 dolar indirerek 66 dolardan 62 dolara çekti. 2026 beklentisi ise 2 dolarlık bir revizyonla 60 dolar/varilden 58 dolar/varile düşürüldü.

Akaryakıtta indirim sinyali: Petrol fiyatları dip yaptı! 6 Mayıs 1 LT benzin, motorin ve LPG ne kadar? %3’ün üzerinde...

Öte yandan Goldman Sachs, Brent için 2025 ve 2026 yılı ortalama fiyat beklentilerini sırasıyla 60 dolar ve 56 dolar olarak güncelledi. Önceki tahminler 63 ve 58 dolardı. Batı Teksas petrolü için de benzer bir düzeltmeye giden banka, 2025 yılı kalan aylarında ortalama fiyatın 56 dolar/varil olmasını bekliyor. 2026 için öngörü ise 52 dolar/varil. Bu rakamlar daha önce sırasıyla 59 ve 55 dolar olarak açıklanmıştı.

Akaryakıtta indirim sinyali: Petrol fiyatları dip yaptı! 6 Mayıs 1 LT benzin, motorin ve LPG ne kadar? %3’ün üzerinde...

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

LPG'ye 1,23 TL İndirim Yansıdı

Otogaz kullanıcılarını sevindiren haber bu sabah pompaya yansıdı. LPG fiyatlarında yapılan 1 lira 23 kuruşluk indirim bugünden itibaren geçerli oldu.

Akaryakıtta indirim sinyali: Petrol fiyatları dip yaptı! 6 Mayıs 1 LT benzin, motorin ve LPG ne kadar? %3’ün üzerinde...

Motorine de İndirim Kapıda

Akaryakıt piyasasındaki bir diğer gelişme ise motorin cephesinde yaşanıyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorin grubunda 1 lira 29 kuruşluk bir indirimin yarın gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da piyasa kaynakları indirim ihtimalini güçlü görüyor.

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