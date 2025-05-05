Akaryakıtta indirim sinyali: Petrol fiyatları dip yaptı! 6 Mayıs 1 LT benzin, motorin ve LPG ne kadar? %3'ün üzerinde...
Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC+) sekiz üyesi küresel enerji piyasalarını sarsan yeni bir kararla üretimi artıracaklarını duyurdu. Bu ani hamle pazartesi sabahı itibarıyla petrol fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde sert bir düşüşe neden oldu. Arz fazlası endişesiyle sarsılan piyasalarda şok dalgaları devam ederken finans devleri Goldman Sachs ve Barclays de fiyat tahminlerinde aşağı yönlü güncellemeye gitti. Peki akaryakıtta indirim olacak mı? İşte merak edilen gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:31