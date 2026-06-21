Modern zamanların yeni fobisi: Z kuşağı neden kapı ziline basmak istemiyor?

Bir dönem misafirliğe gidildiğinde ilk yapılan şey kapı ziline basmaktı. Ancak akıllı telefonların hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte bu alışkanlık da değişmeye başladı. İngiltere merkezli Uswitch tarafından yapılan araştırma, özellikle gençlerin kapıya geldiklerinde zile basmak yerine ev sahibine mesaj atmayı veya telefonla aramayı tercih ettiğini ortaya koydu.

2 bin kişinin katıldığı araştırmaya göre, Z kuşağındaki her üç kişiden biri, bir arkadaşının ya da yakınının evine ulaştığında kapı ziline basmak yerine mesaj göndermeyi daha doğru buluyor. Aynı eğilim milenyum kuşağında da görülüyor ancak oran daha düşük seviyede kalıyor.

Z kuşağındaki katılımcıların yüzde 39'u mesajlaşmanın daha az müdahaleci olduğunu düşünüyor. Yüzde 19'u ise kapı ziline basmayı fazla resmi ve gergin bir davranış olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 23'ü de arkadaşlarının telefon bildirimini duymasının, kapı zilini duymasından daha olası olduğuna inanıyor.

Araştırmaya göre bu tercihin arkasında sadece teknoloji alışkanlığı bulunmuyor. Gençlerin önemli bir bölümü, ev sahibini rahatsız etmemek istediğini söylüyor.

MESAJLAŞMA DAHA SAMİMİ BULUNUYOR

Araştırma, gençlerin iletişim biçimlerine bakışının da değiştiğini gösteriyor. Özellikle 18-29 yaş grubundakilerin önemli bir kısmı, mesajlaşmayı daha sıcak ve samimi bir iletişim yöntemi olarak tanımlıyor.

Buna karşılık kapı ziline basmak, birçok genç için geleneksel ve resmi bir davranış olarak değerlendiriliyor. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar da bu değişimi gözler önüne seriyor. Bazı gençler, kapıda yağmur altında beklemeyi göze alsa bile zile basmak yerine mesaj göndermeyi tercih ediyor.