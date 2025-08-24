Sonbahar yüzünü gösteriyor: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış kapıda! 12 il için kritik uyarı geldi! Bugünden itibaren…
Türkiye, yaz aylarında Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle rekor sıcaklıklar yaşamıştı. Nemin de artmasıyla özellikle büyük şehirlerde hayat adeta zorlaşırken, eylül ayının gelmesiyle birlikte sonbaharın ilk işaretleri görünmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı.
