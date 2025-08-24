Viral Galeri Viral Liste Sonbahar yüzünü gösteriyor: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış kapıda! 12 il için kritik uyarı geldi! Bugünden itibaren…

Türkiye, yaz aylarında Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle rekor sıcaklıklar yaşamıştı. Nemin de artmasıyla özellikle büyük şehirlerde hayat adeta zorlaşırken, eylül ayının gelmesiyle birlikte sonbaharın ilk işaretleri görünmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.08.2025 09:09
MGM'nin son tahminlerine göre ülke genelinde uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren özellikle kuzey ve iç kesimlerde düşerek normallere yaklaşacak. Güney ve doğu illerinde ise sıcaklığın bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Uzmandan Uyarı: "Yağışsız Periyot Devam Ediyor"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Yağış yok, yağışsız periyot devam ediyor. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde fakat pazar gününden itibaren ortalamanın altına düşecek" ifadelerini kullandı.

Şen, İstanbul için de değerlendirmelerde bulunarak, "Tekrar sıcaklıkların normalin altına düşmesiyle birlikte bir serinleme olacak. Ancak önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklar yeniden normalin üzerine çıkacak" dedi.

Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, hafta boyunca özellikle Karadeniz'in kıyı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağış beklenen iller arasında Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Sakarya bulunuyor.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Tahminlere göre rüzgâr, genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu da sıcaklığın düşüşünü daha hissedilir kılacak.

