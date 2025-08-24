Sonbahar yüzünü gösteriyor: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış kapıda! 12 il için kritik uyarı geldi! Bugünden itibaren…

MGM'nin son tahminlerine göre ülke genelinde uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren özellikle kuzey ve iç kesimlerde düşerek normallere yaklaşacak. Güney ve doğu illerinde ise sıcaklığın bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.