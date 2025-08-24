Viral Galeri Viral Liste ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı SAATLERİ 2025 | ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2025 yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınav takvimini duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada sınavların tarih, saat ve yer bilgileri netleşirken adaylar da "ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte sınav sürecine dair merak edilen detaylar…

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sınav takvimi sona yaklaşıyor. Güz ve bahar dönemlerinde yapılan vize ile final sınavlarının ardından gözler yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavına çevrildi. Fakülte, bu yılın son sınavına dair tarih ve saat bilgisini duyurdu.

Yaz Okulu ve Üç Ders Sınavı Ne Zaman?

ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 09.30'da gerçekleştirilecek. Bu sınav, öğrencilerin eğitim yılını tamamlaması açısından son fırsat olarak dikkat çekiyor.

Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı

Öğrencilerin sınava katılım için yanlarında bulundurması gereken sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, belgelerini almak için https://obs.atauni.edu.tr adresinden "Duyurular" bölümüne giriş yapabilecek. Ayrıca Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden de sınav yer bilgilerine ulaşmak mümkün.

Karekodla Sınav Yerine Ulaşım Kolaylığı

Sınav giriş belgelerinde, adayların sınava gireceği binaların açık adresini içeren karekodlar yer alıyor. Bu karekodlar, herhangi bir okuyucu uygulama aracılığıyla taratıldığında sınav merkezinin konumu doğrudan görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler sınav gününde adres arama derdinden kurtulup sınav yerine daha kolay ulaşabilecek.

