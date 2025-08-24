ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı SAATLERİ 2025 | ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sınav takvimi sona yaklaşıyor. Güz ve bahar dönemlerinde yapılan vize ile final sınavlarının ardından gözler yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavına çevrildi. Fakülte, bu yılın son sınavına dair tarih ve saat bilgisini duyurdu.