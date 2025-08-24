Viral Galeri Viral Liste EMEKLİYE 18.765 TL'lik tam isabet zam hesabı | SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye yeni maaş tablosu: 16.881, 22.500, 27.000 lira alana...

EMEKLİYE 18.765 TL'lik tam isabet zam hesabı | SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye yeni maaş tablosu: 16.881, 22.500, 27.000 lira alana...

Emekliler, her yıl olduğu gibi 2026 Ocak ayında da maaşlarına zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranına göre belirlenirken, memur emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkıyla maaşlarını artıracak. Zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları ekonominin önde gelen kurumlarından gelmeye başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.08.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 11:47
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025'in üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, yıl sonu hedeflerini yüzde 24 olarak koruduklarını belirterek, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN 3. ENFLASYON RAPORU
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, bu açıklama ikinci altı aylık dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın yüzde 7.14 ile yüzde 10.56 arasında olabileceğini gösteriyor.

Piyasa Katılımcılarından Daha Yüksek Beklenti

Merkez Bankası'nın ardından Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ekonomistlerin katıldığı ankette, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.69 olarak öne çıktı.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ZAM ARTIŞ ORANI NE?
Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikinci 6 aylık zam oranı yüzde 11.16'ya ulaşacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.87 enflasyon farkı alacak.

Zamlı Maaşlar Ocakta Hesaplarda

Emekliler, zam oranlarını ocak ayının başında öğrenecek ve aynı ay içerisinde maaşlarına yansıyacak artışları alacak. Bu dönemde yalnızca zam oranı değil, taban aylık artışı ve refah payı gibi ek düzenlemeler de gündeme gelecek. Yetkililer, emekli maaşlarında yapılacak nihai değişiklikleri bu talepler doğrultusunda belirleyecek.

