EMEKLİYE 18.765 TL'lik tam isabet zam hesabı | SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye yeni maaş tablosu: 16.881, 22.500, 27.000 lira alana...

Emekliler, her yıl olduğu gibi 2026 Ocak ayında da maaşlarına zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranına göre belirlenirken, memur emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkıyla maaşlarını artıracak. Zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları ekonominin önde gelen kurumlarından gelmeye başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi