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Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Slavko Vincic hangi maçları yönetti? GS-FB derbisinin hakemi olabilir

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun en kritik derbisine sayılı günler kala, mücadeleyi yönetecek hakemin kim olacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev karşılaşma öncesinde, tecrübeli Sloven hakem Slavko Vincic'in ismi öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Peki Slavko Vincic kimdir, kariyerinde hangi önemli maçları yönetti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:56
Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Slavko Vincic hangi maçları yönetti? GS-FB derbisinin hakemi olabilir

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye sayılı günler kala, maçın hakemi konusunda pek çok isim gündeme gelirken Sloven hakem Slavko Vincic'in bu karşılaşmayı yöneteceği iddiaları öne çıktı. TFF'nin, şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip arasında kritik bir maçı yönetmesi için Vincic ile anlaştığı konuşuluyor.

DERBİNİN HAKEMİ KİM OLACAK?
Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Slavko Vincic hangi maçları yönetti? GS-FB derbisinin hakemi olabilir

Slavko Vincic Kimdir?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu bir Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahip olan Vincic, uluslararası düzeydeki başarısıyla adını duyurmuştur. UEFA Euro 2012'de Damir Skomina'nın ekibinde yardımcı hakem olarak yer almasının ardından, Avrupa futbolunun önemli hakemlerinden biri haline gelmiştir. 2020'li yıllarda ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi prestijli organizasyonlarda birçok kritik maçı yöneterek adını dünya çapında duyurmuştur.

Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Slavko Vincic hangi maçları yönetti? GS-FB derbisinin hakemi olabilir

Vincic'in Kariyerindeki Önemli Maçlar
Slavko Vincic, bugüne kadar pek çok önemli karşılaşmayı yönetmiştir. Bunların başında, 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Porto – Chelsea maçı gelmektedir. Ayrıca 2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal – Villarreal karşılaşmasını yöneten Vincic, 2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde de Eintracht Frankfurt – Rangers maçını yönetmiştir.

Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Slavko Vincic hangi maçları yönetti? GS-FB derbisinin hakemi olabilir

Vincic'in en prestijli görevlerinden biri ise 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacak. 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki büyük maçı yönetecek olan Vincic, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir adım atacak.

Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Slavko Vincic hangi maçları yönetti? GS-FB derbisinin hakemi olabilir

Euro 2020'de de görev alan hakem, grup aşamasında İspanya – İsveç ve İsviçre – Türkiye maçlarını yönetmiş, çeyrek finalde ise İtalya – Belçika karşılaşmasında düdük çalmıştır.

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