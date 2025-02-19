Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Slavko Vincic hangi maçları yönetti? GS-FB derbisinin hakemi olabilir

Slavko Vincic Kimdir?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu bir Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahip olan Vincic, uluslararası düzeydeki başarısıyla adını duyurmuştur. UEFA Euro 2012'de Damir Skomina'nın ekibinde yardımcı hakem olarak yer almasının ardından, Avrupa futbolunun önemli hakemlerinden biri haline gelmiştir. 2020'li yıllarda ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi prestijli organizasyonlarda birçok kritik maçı yöneterek adını dünya çapında duyurmuştur.