Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Slavko Vincic hangi maçları yönetti? GS-FB derbisinin hakemi olabilir
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun en kritik derbisine sayılı günler kala, mücadeleyi yönetecek hakemin kim olacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev karşılaşma öncesinde, tecrübeli Sloven hakem Slavko Vincic'in ismi öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Peki Slavko Vincic kimdir, kariyerinde hangi önemli maçları yönetti?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:56