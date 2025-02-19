İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve gençlerin iş dünyasında tecrübe kazanmalarını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, birçok öğrenci tarafından yoğun ilgi gördü. 6 gün içinde 242 bin 391 başvuru alındı! Programa ilişkin öğrencilerin en çok merak ettiği konu, sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu. Peki Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi