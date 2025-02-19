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İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve gençlerin iş dünyasında tecrübe kazanmalarını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, birçok öğrenci tarafından yoğun ilgi gördü. 6 gün içinde 242 bin 391 başvuru alındı! Programa ilişkin öğrencilerin en çok merak ettiği konu, sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu. Peki Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:01
Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

İŞKUR tarafından düzenlenen ve üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan Gençlik Programı, yoğun bir ilgi gördü. Program kapsamında öğrencilere belirli süreli iş deneyimi kazanma fırsatı sunulmasının yanı sıra maddi destek sağlanıyor. Gençlik Programı'na katılım sağlayan öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Haftada 3 gün çalışan öğrenci aylık 15.162 TL gelir elde edebilecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuru tarihleri üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirleniyor. İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu, başvuruların ise 5 gün sürdüğünü belirtti. İŞKUR Gençlik Programı'na başvuran adayların ilgili üniversitenin duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

İŞKUR Gençlik Programı: 6 Günde 242.391 Başvuru

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, Gençlik Programı ile ilgili "İŞKUR Gençlik Programı'nı, öğrencilerin güvenli bir ortamda, okudukları üniversitelerinde, iş gücü piyasasına girişte onlara kolaylık sağlayacak, deneyim kazanacakları, orta ve uzun vadede genç işsizliği azaltacak bir hizmet olarak görüyoruz." dedi.

Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Programa başvurularına yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Güneş, 54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru alındığını belirtti.

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