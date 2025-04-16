Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi kim? Sırrı Süreyya Önder'in kızı kimdir, kaç çocuğu var?
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı. Sonrasında yoğun bakıma alındığı öğrenilen Önder'in yaşamına dair detaylar da merak konusu oldu. "Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?" gibi sorular, sosyal medyada sıkça aratılan başlıklar arasında yer aldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:54