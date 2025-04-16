Viral Galeri Viral Liste Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi kim? Sırrı Süreyya Önder'in kızı kimdir, kaç çocuğu var?

Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi kim? Sırrı Süreyya Önder'in kızı kimdir, kaç çocuğu var?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı. Sonrasında yoğun bakıma alındığı öğrenilen Önder'in yaşamına dair detaylar da merak konusu oldu. "Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?" gibi sorular, sosyal medyada sıkça aratılan başlıklar arasında yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:54
Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi kim? Sırrı Süreyya Önder’in kızı kimdir, kaç çocuğu var?

Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

1962 yılında Adıyaman'da doğan Sırrı Süreyya Önder, lise mezunudur. Meslek hayatına sinema alanında başladı. Yönetmenlik ve senaristliğin yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Üniversitelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği, uyarlamasını yaptığı ve sadece senaryosunu kaleme aldığı filmler bulunuyor.

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Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi kim? Sırrı Süreyya Önder’in kızı kimdir, kaç çocuğu var?

Milletvekilliği ve Meclis görevleri

Sırrı Süreyya Önder, 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde ise Ankara milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. 24. Dönemde Meclis Başkanlık Divanı'nda İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde ise Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi kim? Sırrı Süreyya Önder’in kızı kimdir, kaç çocuğu var?

2023 seçimlerinde DEM Parti'den İstanbul Milletvekili seçilerek Meclis'e döndü. Şu anda TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyor.

Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi kim? Sırrı Süreyya Önder’in kızı kimdir, kaç çocuğu var?

Ailesi ve kişisel yaşamı

Önder, 1 çocuk babasıdır. Özel yaşamına dair kamuoyuna çok fazla bilgi vermeyen Önder'in, kesin olmamakla birlikte 1991 yılında bir evlilik gerçekleştirdiği ve sonrasına boşandığı iddiaları bulunuyor.

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