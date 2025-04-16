Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi kim? Sırrı Süreyya Önder’in kızı kimdir, kaç çocuğu var?

Milletvekilliği ve Meclis görevleri

Sırrı Süreyya Önder, 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde ise Ankara milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. 24. Dönemde Meclis Başkanlık Divanı'nda İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde ise Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.