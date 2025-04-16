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Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor All Star 2025'in dikkat çeken yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada yayılan tutuklama söylentileri, izleyiciler arasında büyük merak uyandırırken Tuğsuz'un Türkiye'ye dönüş oyununu bilerek kaybettiği ileri sürüldü. Yarışmadaki davranışları ise "kaçış planı mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki Hikmet Tuğsuz hakkında gerçekten tutuklama kararı mı var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:58
Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor All Star 2025'te mücadele eden Hikmet Tuğsuz hakkında gündeme gelen iddialar, yarışma kadar çok konuşulmaya başladı. Türkiye'ye dönme hakkı tanınan ödül oyunundaki tavırları, yeni bir "kaçış" senaryosunu da beraberinde getirdi. Survivor All Star'da bu sezon performans kadar kişisel gündemler de yarışmacılarla birlikte ada konseyine taşındı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Hikmet Tuğsuz'un, Türkiye'de ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu ve hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

45 milyonluk dolandırıcılık ve silahla yaralama iddiası

Magazin programlarında yer alan bilgilere göre, Hikmet Tuğsuz'un adının karıştığı iki ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan ilki, toplam değeri 45 milyon TL'yi bulan lüks villa dolandırıcılığı. İkinci suçlama ise silahla kasten yaralama.

Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

İddialara göre, bu iki dosya kapsamında yürütülen soruşturmalarda yeni delillerin mahkemeye sunulmasıyla birlikte Tuğsuz hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Yarışmacının Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alınabileceği konuşuluyor.

Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Türkiye ödülünü neden istemedi?

Tüm bu söylentilerle birlikte gözler, geçtiğimiz günlerde oynanan Türkiye ödülü oyununa çevrildi. Yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye'ye gitme hakkı sunulan ödül oyununda Hikmet'in sergilediği isteksiz tavırlar dikkatlerden kaçmadı.

Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Elindeki topları bilinçli şekilde yere düşürmesi ve oyuna olan ilgisizliği, sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Birçok kişi, "Türkiye'ye dönmemek için bilerek kaybetti" yorumunu yaparken, bu tavır iddiaları daha da güçlendirdi.

Daha önce hapis yatmıştı

Hikmet Tuğsuz, daha önce yargılandığı bir dosyada kısa süreli hapis cezası almış ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmişti. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kalktıktan sonra Survivor'a katılmıştı. Ancak yarışma devam ederken adının karıştığı yeni suçlamalar hem ekran başındaki izleyicileri hem de sosyal medyayı karıştırdı.

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