Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Elindeki topları bilinçli şekilde yere düşürmesi ve oyuna olan ilgisizliği, sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Birçok kişi, "Türkiye'ye dönmemek için bilerek kaybetti" yorumunu yaparken, bu tavır iddiaları daha da güçlendirdi.

Daha önce hapis yatmıştı

Hikmet Tuğsuz, daha önce yargılandığı bir dosyada kısa süreli hapis cezası almış ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmişti. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kalktıktan sonra Survivor'a katılmıştı. Ancak yarışma devam ederken adının karıştığı yeni suçlamalar hem ekran başındaki izleyicileri hem de sosyal medyayı karıştırdı.