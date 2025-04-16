Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Survivor All Star 2025'in dikkat çeken yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada yayılan tutuklama söylentileri, izleyiciler arasında büyük merak uyandırırken Tuğsuz'un Türkiye'ye dönüş oyununu bilerek kaybettiği ileri sürüldü. Yarışmadaki davranışları ise "kaçış planı mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki Hikmet Tuğsuz hakkında gerçekten tutuklama kararı mı var?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:58