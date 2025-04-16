Kalp krizi sessiz sedasız gelir! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

Kalp Krizi En Çok Sabah Saatlerinde Yaşlanıyor



Dr. Desai'ye göre kalp krizlerinin büyük çoğunluğu sabah saatlerinde, özellikle 04:00 ile 7:00 arasında gerçekleşiyor. Bu saatlerde vücuttaki kortizol ve kan basıncı seviyeleri yükseldiğinden kalp üzerindeki baskı artıyor.

Diğer yandan, kış aylarında kalp krizi geçirme riski de önemli ölçüde artıyor. Soğuk hava, damarları daraltarak kalbe giden kan akışını azaltabiliyor. Ağır kar küreme gibi fiziksel aktiviteler, bu dönemde kalp krizini tetikleyebiliyor. Kalpteki atardamarlarda kan pıhtısı oluşması kalp krizine neden olabiliyor.