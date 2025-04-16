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Kalp krizi sessiz sedasız gelir! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

Kalp krizi sadece göğüste şiddetli ağrıyla uyarı vermez. Kalp krizi belirtileri çeşitli semptomlarla kendini hissettirir. Belirtiler kadın ve erkeklerde farklı şekilde görülebilir. Kimi zaman aniden ortaya çıkarken kimi zamanda saatler öncesinde sinyal verebilir. Peki kalp krizi belirtileri nelerdir, en çok hangi zamanda tetiklenir? Kardiyolog uzmanı açıkladı! İşte almanız gereken önlemler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:08
Kalp krizi sessiz sedasız gelir! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

Her yıl milyonlarca insanın hayatını etkileyen kalp krizi, çoğu zaman fark edilmeden ilerliyor. Göğüste ani bir ağrı bekleyen bireyler, farklı bölgelerde hissedilen ve genellikle başka nedenlere bağlanan semptomları dikkate almıyor. Bu belirtileri tanımak ve zamanında müdahale etmek kalp krizi riskini azaltıyor.

Kalp krizi sessiz sedasız gelir! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

Sanford Hastanesi'nden kardiyolog Dr. Nayan Desai, kalp krizinin sadece klasik semptomlarla sınırlı olmadığını ve farklı belirtilerle seyredebildiğini belirtti. Kalp krizi belirtilerini, alınması gereken önlemleri ve yapılması gerekenleri bir bir açıkladı.

Kalp krizi sessiz sedasız gelir! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

Belirtiler Göğüs Ağrısıyla Sınırlı Değil!


Kalp krizinin en bilinen belirtisi şiddetli göğüs ağrısı olsa da, bu belirti her hastada aynı şekilde görülmeyebilir. Kalp krizini tanıyabilmek, belirtileri günlük rahatsızlıklar karıştırıp göz ardı etmemek hayat kurtarır. Dr. Desai dikkat edilmesi gereken diğer yaygın belirtileri şu şekilde sıralıyor:

Kalp krizi sessiz sedasız gelir! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

📍Göğüste sıkışma ya da baskı hissi

📍Boyun, çene, omuz veya kollarda ağrı (özellikle sol kolda)

📍Sırt ağrısı, sırtta yanma

📍Mide bulantısı ya da hazımsızlık hissi

📍Soğuk terleme ve baş dönmesi

📍Ani ve açıklanamayan yorgunluk (özellikle kadınlarda)

📍Boğazda bir rahatsızlık hissi, nefes darlığı

Kalp krizi sessiz sedasız gelir! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

Kalp Krizi En Çok Sabah Saatlerinde Yaşlanıyor


Dr. Desai'ye göre kalp krizlerinin büyük çoğunluğu sabah saatlerinde, özellikle 04:00 ile 7:00 arasında gerçekleşiyor. Bu saatlerde vücuttaki kortizol ve kan basıncı seviyeleri yükseldiğinden kalp üzerindeki baskı artıyor.

Diğer yandan, kış aylarında kalp krizi geçirme riski de önemli ölçüde artıyor. Soğuk hava, damarları daraltarak kalbe giden kan akışını azaltabiliyor. Ağır kar küreme gibi fiziksel aktiviteler, bu dönemde kalp krizini tetikleyebiliyor. Kalpteki atardamarlarda kan pıhtısı oluşması kalp krizine neden olabiliyor.

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