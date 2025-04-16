Kalp krizi sessiz sedasız gelir! Bu belirtileri sakın hafife almayın!
Kalp krizi sadece göğüste şiddetli ağrıyla uyarı vermez. Kalp krizi belirtileri çeşitli semptomlarla kendini hissettirir. Belirtiler kadın ve erkeklerde farklı şekilde görülebilir. Kimi zaman aniden ortaya çıkarken kimi zamanda saatler öncesinde sinyal verebilir. Peki kalp krizi belirtileri nelerdir, en çok hangi zamanda tetiklenir? Kardiyolog uzmanı açıkladı! İşte almanız gereken önlemler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:08