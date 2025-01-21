Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı

Sinüziti Tetikleyen Durumlar Neler?



Prof. Dr. sinüzit vakalarını tetikleyen nedenleri sıraladı. Kış aylarında gribal enfeksiyonların daha sık görülmesi sinüziti kolaylaştıran en önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti. Açıklamasında "Viral enfeksiyonların artması aynı zamanda sinüzitleri de kolaylaştıran bir faktör. Çünkü bununla birlikte burun içindeki lokal bağışıklık mekanizmaları zayıflamaya başlıyor. Hasta da kendisine dikkat etmediği zaman bu kolaylıkla sinüzite dönüşebiliyor. Bunun dışında, kış aylarında genel dirençte de bir düşüklük görebiliyoruz. Dolayısıyla kış aylarında biraz daha sağlığımıza dikkat edersek sinüzit komplikasyonunu daha az görebiliriz."