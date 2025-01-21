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Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı

Sinüzit, nefes almayı güçleştiren burun tıkanıklığıyla yaşam kalitesini düşürüyor. Kış aylarında soğuk hava ve enfeksiyonlarla etkisini artıran bu rahatsızlık, tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Peki sinüziti tetikleyen durumlar neler? Sinüzit tedavi edilmezse hangi problemlere yol açar? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul ahaber.com.tr'ye anlattı.

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Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 13:39
Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı

Kış aylarında soğuk havalar ve sıklaşan viral enfeksiyonlar, sinüzit vakalarının artışına zemin hazırlıyor. Burun tıkanıklığı gibi basit görünen bir sorunun ihmal edildiğinde ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabileceği söyleniyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, sinüzitin risk faktörlerini ve bu rahatsızlığı tetikleyen unsurların neler olduğunu anlattı. Sinüzit ile migren arasındaki farkları açıkladı. Peki sinüziti tetikleyen durumlar neler? Sinüzit ihmal edildiğinde hangi tehlikeli sonuçlara yol açar?

Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı

Prof. Dr. Tuğrul, sinüzitte risk oluşturan durumlarda, buruna ait problemlerin ilk sırada yer aldığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Burnu tıkayan herhangi bir kemik eğriliği, et büyümesi, polipler dediğimiz durumlar, onun dışında bağışıklığı zayıflatan bazı hastalıklar, özellikle alerjik rinitler, astımla birlikte olan alerjik rinitler veya burun içindeki aktiviteler, siliyer aktivite, sekresyonları taşıyan aktiviteyi bozan hastalıklar, bütün bunlar sinüziti kolaylaştıran faktörler arasında sayılabilir."

Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı

Sinüzit Tedavi Edilmezse Hangi Problemlere Yol Açar?


Kontrol edilmemiş, ihmal edilmiş ya da iyi tedavi edilmemiş sinüzit ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Prof. Dr. ihmal edilmiş sinüzitin, önce göze ait komplikasyonlara neden olabileceğini, hatta körlük derecesine ulaşabileceğine vurgu yapıyor. Göz problemine sebep olabileceği gibi beyin apsesine ve ona bağlı ciddi komplikasyonlara da yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı

Sinüziti Tetikleyen Durumlar Neler?


Prof. Dr. sinüzit vakalarını tetikleyen nedenleri sıraladı. Kış aylarında gribal enfeksiyonların daha sık görülmesi sinüziti kolaylaştıran en önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti. Açıklamasında "Viral enfeksiyonların artması aynı zamanda sinüzitleri de kolaylaştıran bir faktör. Çünkü bununla birlikte burun içindeki lokal bağışıklık mekanizmaları zayıflamaya başlıyor. Hasta da kendisine dikkat etmediği zaman bu kolaylıkla sinüzite dönüşebiliyor. Bunun dışında, kış aylarında genel dirençte de bir düşüklük görebiliyoruz. Dolayısıyla kış aylarında biraz daha sağlığımıza dikkat edersek sinüzit komplikasyonunu daha az görebiliriz."

Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı

Sinüzit ve Migren Karıştırılabiliyor!


Sinüzit ve migren belirtileri sıklıkla karıştırılabiliyor. Bu iki rahatsızlığın ayrımının uzman bir doktor tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tuğrul, sinüzit ve migren arasında farkı şu şekilde sıralıyor.

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