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TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Türkiye'de konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşların heyecanla takip ettiği TOKİ 250 bin konut projesiyle ilgili son gelişmeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Düşük gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projede başvuru süreçleri gündemdeki yerini aldı. İşte TOKİ'nin büyük projesiyle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:22
TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

2025 yılına girerken, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma umutlarını yeşerten TOKİ 250 bin konut projesi, Türkiye gündeminin önde gelen konularından biri oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak ve ne zaman teslim edilecek?

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

TOKİ 250 Bin Konut Projesi Başvuru Tarihleri

TOKİ 250 bin konut projesiyle ilgili başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak, projenin kapsamı ve süreci hakkında yapılan açıklamalar, başvuruların önümüzdeki dönemde netleşeceğini gösteriyor. Başvuru tarihleri duyurulduğunda, konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için önemli fırsatlar sunulacak.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Kütahya Altıntaş'ta İlk İhale Yapıldı

Projenin ilk ihalesi, 2025 yılı itibarıyla Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleşti. Bu ihale, TOKİ 250 bin konut projesinin resmen start almasını simgeliyor. Bakan Murat Kurum'un açıklamalarına göre, Haziran 2025'e kadar tüm konutların ihale süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. Bu takvimle birlikte, dar gelirli aileler için önemli bir adım atılmış oldu.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Bakan Murat Kurum'un Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2023 yılının özellikle deprem bölgesinde yoğun bir çalışma süreciyle geçtiğini belirtti. "Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik" dedi.

Bakan Kurum, aynı zamanda TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle dar gelirli ailelere sıcak yuvalar kazandırma hedefini sürdürdüğünü de vurguladı.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

İhale Takvimi ve Konut Özellikleri

TOKİ 250 bin konut projesinin ihale tarihleri netleşmişken, projedeki konutların tasarımı da merak konusu oldu. Yerel ve yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutlar, çevre dostu özellikleriyle dikkat çekecek. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konutlar, modern yaşam standartlarını karşılamak üzere tasarlanacak. Ayrıca, yenilenebilir enerji sistemlerinin de kullanılması planlanıyor.

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