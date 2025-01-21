TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Türkiye'de konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşların heyecanla takip ettiği TOKİ 250 bin konut projesiyle ilgili son gelişmeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Düşük gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projede başvuru süreçleri gündemdeki yerini aldı. İşte TOKİ'nin büyük projesiyle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:22