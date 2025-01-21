TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

İhale Takvimi ve Konut Özellikleri

TOKİ 250 bin konut projesinin ihale tarihleri netleşmişken, projedeki konutların tasarımı da merak konusu oldu. Yerel ve yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutlar, çevre dostu özellikleriyle dikkat çekecek. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konutlar, modern yaşam standartlarını karşılamak üzere tasarlanacak. Ayrıca, yenilenebilir enerji sistemlerinin de kullanılması planlanıyor.