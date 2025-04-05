Sıfır faizli kredi limitleri artırıldı! Tutar 75 bin TL’ye yükseldi
Acil nakit ihtiyacı olanlar sıfır faizli kredileri araştırıyor. Bankalar bünyelerine müşteri çekebilmek adına faizsiz kredi kampanyaları sunuyor. Artan talep ve bankalar arasındaki rekabet, limitlerin yukarı çekilmesine neden oldu. Nisan ayı itibarıyla faizsiz kredi limitleri yükseldi. Başvurular dijital kanallardan yapılabiliyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi kampanyaları ile ilgili detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.04.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 19:03