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Sıfır faizli kredi limitleri artırıldı! Tutar 75 bin TL’ye yükseldi

Acil nakit ihtiyacı olanlar sıfır faizli kredileri araştırıyor. Bankalar bünyelerine müşteri çekebilmek adına faizsiz kredi kampanyaları sunuyor. Artan talep ve bankalar arasındaki rekabet, limitlerin yukarı çekilmesine neden oldu. Nisan ayı itibarıyla faizsiz kredi limitleri yükseldi. Başvurular dijital kanallardan yapılabiliyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi kampanyaları ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.04.2025 19:03 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 19:03
Sıfır faizli kredi limitleri artırıldı! Tutar 75 bin TL’ye yükseldi

Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve rekabet avantajı elde etmek adına sıfır faizli kredi kampanyalarında limitleri arttırdı. Faizsiz krediler, maliyet avantajı sunması ve kolay erişilebilir olması nedeniyle vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Nisan ayında yapılan güncellemeyle birlikte faizsiz kredi limiti 75 bin TL'ye kadar çıkarıldı. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kampanya detayları…

Sıfır faizli kredi limitleri artırıldı! Tutar 75 bin TL’ye yükseldi

Hangi Bankalar Ne Kadar Faizsiz Kredi Veriyor?

Birçok özel ve dijital banka, sıfır faizli kredi kampanyaları sunuyor. Faizsiz kredi başvuruları, bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden kolayca yapılabiliyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan, dijital kanallar aracılığıyla müşteri olunabiliyor ve başvuru süreci birkaç adımda tamamlanabiliyor. Onaylanan tutar, doğrudan başvuru sahibinin hesabına aktarılıyor. Faizsiz kredi kampanyasından yararlanabilmek için bankanın yeni müşterisi olmak gerekiyor.

Sıfır faizli kredi limitleri artırıldı! Tutar 75 bin TL’ye yükseldi

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 75.000 TL

Kredi Detayı: 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi! 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

Sıfır faizli kredi limitleri artırıldı! Tutar 75 bin TL’ye yükseldi

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 60.000 TL

Kredi Detayı: 6 ay vadeli 35.000 TL'ye varan kredi! 25.000 TL'ye kadar Süper Ek Hesap!

Sıfır faizli kredi limitleri artırıldı! Tutar 75 bin TL’ye yükseldi

Akbank

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Kredi Detayı: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan Kredi! 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans!

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