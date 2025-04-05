Sıfır faizli kredi limitleri artırıldı! Tutar 75 bin TL’ye yükseldi

Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve rekabet avantajı elde etmek adına sıfır faizli kredi kampanyalarında limitleri arttırdı. Faizsiz krediler, maliyet avantajı sunması ve kolay erişilebilir olması nedeniyle vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Nisan ayında yapılan güncellemeyle birlikte faizsiz kredi limiti 75 bin TL'ye kadar çıkarıldı. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kampanya detayları…