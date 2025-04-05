Hemen yağ yakın! İşte kilo vermenize yardımcı olacak 10 doğal besin

Yağ Yakımını Destekleyen Besinler



Siyah Fasulye

Siyah fasulye, nohut, mercimek, barbunya gibi baklagiller düşük yağ oranına rağmen yüksek lif ve protein içerir. Bir fincan siyah fasulye yaklaşık 12 gram lif ve 15 gram protein sağlar. Salatalarda, çorbalarda veya ezme olarak kullanıldığında hem tok tutar hem de uzun vadede yağ yakımını artırır.