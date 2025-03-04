Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu

Yağışlı Bölgeler ve Beklenen Hava Olayları

Bugün Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize ve Artvin'in kıyı bölgeleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van'ın doğusunda yağış bekleniyor. Artvin'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Diğer bölgelerde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.