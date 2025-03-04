Viral Galeri Viral Liste Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu

Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde yağış görülürken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı yetkililer uyarılarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 06:50
Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu

Türkiye genelinde bahar havası kendini hissettirmeye başlarken bazı bölgelerde yağış ve çığ tehlikesi sürüyor. Meteoroloji uzmanları yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımının etkili olacağını duyurdu. Bölgeyi etkilemesi beklenen bu hava olayı görüş mesafesinde azalmaya, hava kalitesinde düşüşe ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. İşte bölge bölge hava durumu...

Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu

Yağışlı Bölgeler ve Beklenen Hava Olayları

Bugün Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize ve Artvin'in kıyı bölgeleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van'ın doğusunda yağış bekleniyor. Artvin'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Diğer bölgelerde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde yükseliyor. Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar, özellikle iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede artacak.

Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu

Rüzgar Güneybatıda Kuvvetli Esecek

Rüzgar, genel olarak kuzeyli yönlerden esecek. Güneydoğu bölgelerde ise güney ve doğu yönlerinden hafif ve ara sıra orta kuvvette rüzgar beklenirken Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında rüzgarın 30 ila 60 km/sa hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bu nedenle bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu

Çığ Tehlikesi Kapıda!

Son günlerde etkili olan kar yağışları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kalın bir kar örtüsü oluşmasına neden oldu. Uzmanlar, özellikle eğimli bölgelerde çığ riskinin yüksek olduğunu belirtiyor. Bölgede yaşayanların ve doğa sporlarıyla ilgilenenlerin bu konuda ekstra tedbir alması gerekiyor.

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