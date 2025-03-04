Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde yağış görülürken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı yetkililer uyarılarda bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 06:50