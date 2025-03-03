Mukabele CANLI TAKİP OKU-DİNLE 2025 | Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte mukabele programları da televizyon ekranlarında yerini alıyor. Kur'an-ı Kerîm'in karşılıklı okunması anlamına gelen mukabele, İslam dünyasında önemli bir gelenek olarak sürdürülüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli kanallarda mukabele yayınları gerçekleştirilecek. Peki mukabele hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi