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Mukabele CANLI TAKİP OKU-DİNLE 2025 | Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte mukabele programları da televizyon ekranlarında yerini alıyor. Kur'an-ı Kerîm'in karşılıklı okunması anlamına gelen mukabele, İslam dünyasında önemli bir gelenek olarak sürdürülüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli kanallarda mukabele yayınları gerçekleştirilecek. Peki mukabele hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 14:13
Mukabele CANLI TAKİP OKU-DİNLE 2025 | Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte mukabele programları da merak konusu oldu. Kur'ân-ı Kerîm'in karşılıklı okunması geleneğini sürdüren Müslümanlar, evlerinde mukabeleye katılmak için televizyon yayınlarını takip ediyor. Vav TV, Diyanet TV ve TRT1 gibi kanallarda yayınlanan Ramazan mukabelelerinin saatleri araştırılıyor. Peki 2025 Ramazan mukabelesi hangi kanalda ve saat kaçta okunacak?

Mukabele CANLI TAKİP OKU-DİNLE 2025 | Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Mukabele Nedir?

Sözlükte "iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak" anlamına gelen mukabele, özellikle Ramazan ayında hafızlar tarafından okunan Kur'an-ı Kerîm'i takip ederek hatim indirme geleneğidir. Genellikle cami, mescid ve evlerde, sabah, öğle veya ikindi namazlarından önce gerçekleştirilen mukabele, asırlardır süregelen bir sünnet olarak kabul edilir. Günümüzde ise televizyon kanalları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşıyor.

Mukabele CANLI TAKİP OKU-DİNLE 2025 | Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

2025 Mukabele Saatleri ve Yayın Kanalları

Ramazan ayında mukabele programlarını takip etmek isteyenler için televizyon kanallarında belirlenen yayın saatleri şöyle:

VAV TV Mukabele Saatleri

📌 06:08 – Mukabele
📌 15:00 – Mukabele

Mukabele CANLI TAKİP OKU-DİNLE 2025 | Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Diyanet TV Mukabele Saatleri

📌 06:00 – Mukabele
📌 07:00 – Mukabele
📌 08:00 – Mukabele
📌 02:00 – Mukabele
📌 03:00 – Mukabele

Mukabele CANLI TAKİP OKU-DİNLE 2025 | Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

TRT1 Mukabele Saatleri

📌 TRT1 ekranlarında Ramazan'ın ilk gününde başlayacak olan Kur'an-ı Kerîm Hatm-i Şerif programı saat 06:10'da izleyicilerle buluşuyor.

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