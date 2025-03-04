Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar günü ilk kez nasıl ortaya çıktı?

Tarihi Kökeni: 8 Mart Nasıl Ortaya Çıktı?

Dünya Kadınlar Günü'nün kökeni, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında kadınların çalışma koşulları, ücret eşitsizliği ve oy hakkı için verdikleri mücadelelere dayanıyor. 8 Mart 1857'de New York'ta tekstil işçisi kadınların düşük ücretler ve ağır çalışma koşullarına karşı gerçekleştirdiği grev, tarihte önemli bir dönüm noktası oldu. Polis müdahalesiyle sert şekilde bastırılan bu eylem, kadın hakları mücadelesinin sembollerinden biri haline geldi.

1909 yılında ABD'de düzenlenen Ulusal Kadınlar Günü etkinlikleriyle başlayan süreç, 1910'da Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantısında daha geniş bir perspektife taşındı. Bu toplantıda, kadınların siyasi ve ekonomik hakları için mücadelesini simgeleyecek bir gün belirlenmesi önerildi. 8 Mart'ın dünya genelinde Kadınlar Günü olarak kabul edilmesi, kadınların hak arayışındaki ortak dayanışmasının bir sonucu olarak tarihe geçti.