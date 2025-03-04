Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar günü ilk kez nasıl ortaya çıktı?
Dünya genelinde her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal hayattaki rolünü, emeklerini ve hak mücadelesini ön plana çıkaran özel bir gün olarak kabul ediliyor. Kadın haklarına dikkat çekmek ve eşitlik mücadelesini vurgulamak amacıyla ortaya çıkan bu gün, tarihte çalışma koşulları ve oy hakkı gibi temel haklar için verilen mücadelelerle şekillendi. Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesi ve detayları için ahaber.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 08:33