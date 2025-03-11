Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin sessiz belirtileri! Uzman isim uyarıyor

Kolon kanserinin en sık görülen ve en fazla can kaybına yol açan kanser türlerinden biri olduğunu ifade eden Onkolojik Cerrahi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu hastalığın önlenebileceğini belirtiyor. Kolon kanserinin erken evrede belirti verebildiğini belirterek, özellikle makattan kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve karın ağrısı gibi durumların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.