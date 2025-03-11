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Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin sessiz belirtileri! Uzman isim uyarıyor

Kolon kanseri, ülkemizde en sık rastlanan ve erken teşhis edilmediğinde hayati riskleri beraberinde getiren kanser türlerinden biri! Mart ayının Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, uzmanların açıklamaları, kolon kanserinin erken teşhisin önemini yeniden gündeme taşıyor. Hastalığın belirtileri ve önleyici tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan uzman isim, sağlıklı yaşamın ve düzenli kontrollerin önemini vurguluyor. Erken uyarı işaretlerine dikkat çekiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 11:15
Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin sessiz belirtileri! Uzman isim uyarıyor

Kolon kanserinin en sık görülen ve en fazla can kaybına yol açan kanser türlerinden biri olduğunu ifade eden Onkolojik Cerrahi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu hastalığın önlenebileceğini belirtiyor. Kolon kanserinin erken evrede belirti verebildiğini belirterek, özellikle makattan kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve karın ağrısı gibi durumların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

BAĞIRSAKLARDA GİZLİ SAVAŞ: KOLON KANSERİNİN BELİRTİLERİ!
Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin sessiz belirtileri! Uzman isim uyarıyor

Sağlıklı Yaşam, Kolon Kanserine Karşı Büyük Kalkan

Kolon kanserine karşı alınabilecek en etkili önlemler arasında, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ön plana çıkıyor. Prof. Dr. Öncel, kolon kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak korunma yollarına şu şekilde değiniyor "Beslenme düzenini Akdeniz mutfağına yönlendirmek, yağlı ve yüksek kalorili gıdalardan uzak durmak, sigara ve alkol tüketmemek, düzenli egzersiz yapmak ve fazla kilolardan kurtulmak kolon kanserine karşı koruyucu etki sağlar"

Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin sessiz belirtileri! Uzman isim uyarıyor

Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekerek, daha düzenli ve stresten uzak bir yaşam sürmenin genel sağlığı iyileştirirken kolon kanseri riskini de azalttığını belirtiyor.

Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin sessiz belirtileri! Uzman isim uyarıyor

Kolon Kanserinin Sessiz Belirtileri

Prof. Dr. Öncel, kolon kanserinin erken evrede belirti verebileceğini ifade etti. "Kolon kanserinin en önemli belirtilerinden biri makattan kanamadır. Bağırsak alışkanlıklarında değişikliklerin yaşanmasıyla birlikte ishal veya kabızlık yaşanabilir. Karın ağrısı ve şişkinlik görülebilir. Bu tür belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekmektedir. Bu belirtiler erken teşhisin tedavi başarısını artırmaktadır." şeklinde uyarılarda bulundu.

Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin sessiz belirtileri! Uzman isim uyarıyor

Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Kolon kanserinin belirti vermeden de ortaya çıkabileceği gerçeğine vurgu yapan Prof. Dr. Öncel, özellikle 50 yaş üstü bireylerin düzenli olarak kolonoskopi yaptırmasının gerekliliğini dile getiriyor. "Hiçbir şikâyeti olmayan sağlıklı bireylerin dahi 50 yaşından itibaren kolonoskopi yaptırması gerekiyor." diyor.

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