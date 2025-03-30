Topkapı Sarayı bayramda açık mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda Topkapı Sarayı kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Topkapı Sarayı'nın açık olup olmadığı merak konusu. Bayramda pek çok ziyaretçi ağırlayan müze ve sarayların giriş-çıkış saatleri tatil planı yapanlar tarafından araştırılmakta. Peki 2025 yılında Topkapı Sarayı bayramda açık mı, kapalı mı? İşte Topkapı Sarayı'nın Ramazan Bayramı'ndaki ziyaret saatleri ve günleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi