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Topkapı Sarayı bayramda açık mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda Topkapı Sarayı kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Topkapı Sarayı'nın açık olup olmadığı merak konusu. Bayramda pek çok ziyaretçi ağırlayan müze ve sarayların giriş-çıkış saatleri tatil planı yapanlar tarafından araştırılmakta. Peki 2025 yılında Topkapı Sarayı bayramda açık mı, kapalı mı? İşte Topkapı Sarayı'nın Ramazan Bayramı'ndaki ziyaret saatleri ve günleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 12:39
Topkapı Sarayı bayramda açık mı? 2025 Ramazan Bayramı’nda Topkapı Sarayı kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

İstanbul, hem tarihi hem de kültürel mirasıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda, şehrin en çok ilgi gören mekanlarından biri olan Topkapı Sarayı da ziyaretçilerin radarına takılıyor. Peki Topkapı Sarayı bayramda açık mı? İşte bu sorunun yanıtı ve detaylar…

Topkapı Sarayı bayramda açık mı? 2025 Ramazan Bayramı’nda Topkapı Sarayı kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Topkapı Sarayı Bayramda Hangi Günler Ziyaret Edilebilecek?

Topkapı Sarayı, Ramazan Bayramı'nda bazı günlerde kapalı olacak. Özellikle sarayın her hafta rutin olarak kapalı olduğu Salı günleri ile bayramın ilk günü (31 Mart Pazartesi) ziyaretçilere kapılarını açmayacak. Ancak, diğer günlerde Topkapı Sarayı'nın kapıları ziyaretçilere açık olacak. Bayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi günü, Topkapı Sarayı normal saatleriyle ziyaret edilebilecek.

Topkapı Sarayı bayramda açık mı? 2025 Ramazan Bayramı’nda Topkapı Sarayı kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Topkapı Sarayı'nın Ziyaret Saatleri:

Açılış Saati: 09:00

Kapanış Saati: 18:00

Gişe Açılış Saati: 09:00

Gişe Kapanış Saati: 17:00

Topkapı Sarayı bayramda açık mı? 2025 Ramazan Bayramı’nda Topkapı Sarayı kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Ramazan Bayramı'nda, Topkapı Sarayı'na yapılacak ziyaretlerinizi bu saatler arasında planlayabilirsiniz. 31 Mart Pazartesi günü ise saray ziyaretçilere kapılarını sabah 9'dan itibaren açacak ve 18:00'a kadar devam edecek.

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