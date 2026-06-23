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Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sahra Işık'tan eski eşi İdris Aybirdi'ye olay suçlamalar! Boşanma sürecinin ardından sessizliğini bozan Sahra Işık; psikolojik şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini ve eski eşinin kendisini 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde oynayan bir oyuncuyla aldattığını öne sürdü. Okların çevrildiği Seray Kaya ismi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı 1

Survivor yarışmalarıyla tanınan Sahra Işık, geçtiğimiz günlerde İdris Aybirdi ile olaylı bir şekilde sonuçlanan boşanma sürecinin ardından magazin gündemini sarsan açıklamalarda bulundu. Evliliği boyunca ve sonrasında yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Işık, eski eşinin baskılarına artık dayanamadığını belirterek yaşananları tüm çıplaklığıyla ifşa etti.

Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı 2

"KIZILCIK ŞERBETİ" OYUNCUSUYLA MI ALDATILDI?

Açıklamalarının en dikkat çekici kısmı, ihanet iddiası oldu. Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini, popüler dizi "Kızılcık Şerbeti" kadrosunda yer alan bir oyuncuyla aldattığını öne sürdü. Işık, boşanma sürecine kadar uzanan bu süreçte yaşadığı psikolojik baskının boyutlarını gözler önüne serdi.

Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı 3

TÜM OKLAR SERAY KAYA'YA ÇEVRİLDİ

Sahra Işık isim vermekten kaçınsa da, paylaştığı detaylar sosyal medyada hızla yankı buldu. Işık'ın bahsettiği ihanet iddiasının odağında, geçtiğimiz günlerde Santorini Adası'na tatile giden ve paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Seray Kaya olduğu iddiaları magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı 4

Sosyal medya kullanıcıları, Santorini tatili detayı ve "Kızılcık Şerbeti" vurgusu üzerine Seray Kaya'nın adını ön plana çıkarırken, konuyla ilgili taraflardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı 5

Işık'ın magazin gündemine bomba ibi düşen açıklaması:

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"

"Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim.

Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı 6

"KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCUSUYLA AŞK YAŞIYOR"

Gelelim asıl olaylara 08.05.26 tarihinde boşandığım eski eşimin boşanmadan önce Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan benim de tanıdığım aynı masada oturduğum takipleştiğim kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşandıktan hemen sonra kendisiyle Santorini Adası'na da tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı 7

"SON DAMLA OLDU"

Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi sonraki zamanlar çocuğu için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi küfür ve tehditlere devam etmesi şu an Amerika'da kadınla tatil yaparken bile bana birçok taciz tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı 8

"ÇOCUĞUM İÇİN NAFAKA ALIYORUM"

Ben kendim adıma hiçbir şey talep etmedim sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum. Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım."

Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı 9

"SOYADINI KULLANMAK İSTEMİYORUM"

Işık, bir diğer paylaşımında ise eski eşinin soyadının Instagram'dan silinmemesine isyan etti:

"Bu soyadını kullanmak istemiyorum. Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı ama sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum"

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