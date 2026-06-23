Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı
Sahra Işık'tan eski eşi İdris Aybirdi'ye olay suçlamalar! Boşanma sürecinin ardından sessizliğini bozan Sahra Işık; psikolojik şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini ve eski eşinin kendisini 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde oynayan bir oyuncuyla aldattığını öne sürdü. Okların çevrildiği Seray Kaya ismi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
Survivor yarışmalarıyla tanınan Sahra Işık, geçtiğimiz günlerde İdris Aybirdi ile olaylı bir şekilde sonuçlanan boşanma sürecinin ardından magazin gündemini sarsan açıklamalarda bulundu. Evliliği boyunca ve sonrasında yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Işık, eski eşinin baskılarına artık dayanamadığını belirterek yaşananları tüm çıplaklığıyla ifşa etti.
"KIZILCIK ŞERBETİ" OYUNCUSUYLA MI ALDATILDI?
Açıklamalarının en dikkat çekici kısmı, ihanet iddiası oldu. Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini, popüler dizi "Kızılcık Şerbeti" kadrosunda yer alan bir oyuncuyla aldattığını öne sürdü. Işık, boşanma sürecine kadar uzanan bu süreçte yaşadığı psikolojik baskının boyutlarını gözler önüne serdi.
TÜM OKLAR SERAY KAYA'YA ÇEVRİLDİ
Sahra Işık isim vermekten kaçınsa da, paylaştığı detaylar sosyal medyada hızla yankı buldu. Işık'ın bahsettiği ihanet iddiasının odağında, geçtiğimiz günlerde Santorini Adası'na tatile giden ve paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Seray Kaya olduğu iddiaları magazin dünyasına bomba gibi düştü.
Sosyal medya kullanıcıları, Santorini tatili detayı ve "Kızılcık Şerbeti" vurgusu üzerine Seray Kaya'nın adını ön plana çıkarırken, konuyla ilgili taraflardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.
Işık'ın magazin gündemine bomba ibi düşen açıklaması:
"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"
"Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim.