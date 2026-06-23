Seray Kaya iddiası: Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'yi ihanetle suçladı

"KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCUSUYLA AŞK YAŞIYOR" Gelelim asıl olaylara 08.05.26 tarihinde boşandığım eski eşimin boşanmadan önce Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan benim de tanıdığım aynı masada oturduğum takipleştiğim kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşandıktan hemen sonra kendisiyle Santorini Adası'na da tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

"SON DAMLA OLDU" Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi sonraki zamanlar çocuğu için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi küfür ve tehditlere devam etmesi şu an Amerika'da kadınla tatil yaparken bile bana birçok taciz tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

"ÇOCUĞUM İÇİN NAFAKA ALIYORUM" Ben kendim adıma hiçbir şey talep etmedim sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum. Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım."