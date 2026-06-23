Dünyanın en ilginç zaman dilimi: Orada her şey tam 15 dakika geride

Modern saatlerden önce Katmandu'daki Hanuman Dhoka Sarayı'nda farklı bir yöntem kullanılıyordu. Tarihçilere göre güneşin doğuşuyla birlikte suyun belirli aralıklarla kaplara dolması sayesinde resmi zaman hesaplanıyordu. İnsanlar daha sonra astrologlara danışarak düğün, tören ve isim verme gibi önemli günler için en uygun zamanı belirliyordu.

"15 DAKİKA GEÇ KALMA PAYI" ESPRİSİ

Katmandu'da yoğun trafik, dini törenler ve günlük yaşamın temposu nedeniyle zaman kavramı Batı ülkelerine göre daha esnek kabul ediliyor. Bu nedenle halk arasında sıkça dile getirilen bir espri bulunuyor:

"Zaten herkes geç kalıyor. O yüzden ülkeye 15 dakika fazladan zaman verilmiş."