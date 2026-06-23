Dünyanın en ilginç zaman dilimi: Orada her şey tam 15 dakika geride
New York'ta gece yaşanırken Katmandu'da yeni bir gün başlıyor. Ancak Nepal'i farklı kılan yalnızca saat farkı değil. Ülke, 2083 yılını gösteren resmi takvimi, kendine özgü saat sistemi ve yüzyıllardır koruduğu gelenekleriyle zamanı bile ulusal kimliğinin bir parçası haline getiriyor.
Birçok ülke aynı saat sistemini ve aynı takvimi kullanırken Nepal kendi yolunu izlemeyi sürdürüyor. UTC+5:45 saat dilimini kullanan ülke, resmi takviminde ise dünyanın büyük bölümünden yaklaşık 57 yıl ileride bulunuyor. Nepalliler için bu farklılık sadece teknik bir ayrıntı değil, ulusal kimliğin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.
NEW YORK'TA AKŞAM, KATMANDU'DA YENİ GÜN BAŞLIYOR
Basit bir zaman hesabı bile Nepal'in farklılığını ortaya koyuyor. New York'ta saat 20.40 olduğunda Katmandu'da ertesi gün sabah 06.25 yaşanıyor.
Bu sıra dışı farkın nedeni, Nepal'in UTC+5:45 saat dilimini kullanması. Dünyada çok az ülke saat farkını 45 dakikalık sistemle belirliyor. Nepal ise 1986 yılında aldığı kararla Hindistan saatinden 15 dakika ayrılarak kendi ulusal saatini oluşturdu.
NEPAL SAATİ NEDEN 45 DAKİKA FARKLI?
Nepal Standart Saati'nin geçtiği boylam, Himalayalar'daki Gaurishankar Dağı'nın üzerinden geçiyor. Bu sistem ülke için teknik bir tercihten çok bağımsızlığın sembolü olarak görülüyor. Birleşmiş Milletler eski Nepal Büyükelçisi Jaya Raj Acharya, Nepallilerin hiçbir zaman sömürgeleştirilmemiş olmaktan gurur duyduğunu belirterek farklı kimliklerin ortak bir ulusal bilinç etrafında birleştiğini ifade ediyor.
NEPAL'DE ŞU AN HANGİ YIL YAŞANIYOR?
Dünyanın büyük bölümü 2026 yılını yaşarken Nepal'de resmi takvim Bikram Sambat'a göre 2083 yılı kullanılıyor.
|Özellik
|Bikram Sambat
|Yeni yıl
|Nisan ortası
|Ay sayısı
|12
|Ay uzunluğu
|Değişken
|En uzun ay
|32 gün
|Kullanım alanı
|Resmi işlemler ve günlük hayat
Uluslararası işlemlerde ise Gregoryen takvimi kullanılmaya devam ediyor.
AYNI ÜLKE BİRDEN FAZLA TAKVİM KULLANIYOR
Nepal'de sadece Bikram Sambat sistemi bulunmuyor. Ülkede kullanılan takvimler şöyle:
- Bikram Sambat resmi takvimi
- Gregoryen takvimi
- Tibet Budist takvimi
- Newar topluluğunun takvimi
Newar takvimine göre ise yıl 1146 olarak kabul ediliyor. Böylece ülkede aynı anda birden fazla zaman sistemi birlikte yaşamını sürdürüyor.