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28 yıllık hasret fenomenlik engeline takıldı! Müge Anlı’dan tepki: "Senin ünlülük dediğin bu mu?"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Azerbaycan'dan gelen Tural Ferecov'un 28 yıldır aradığı kardeşi Muhammet Çelik'e kısa sürede ulaşıldı ancak beklenen kavuşma gerçekleşmedi. Kardeşini arayan Turan Bey'i prim yapmakla suçlayan Muhammet Çelik'in açıklamaları izleyenleri şoke etti. "Fenomenim" diyerek görüşmeyi reddeden kardeşe Müge Anlı'dan sert tepki geldi.

28 yıllık hasret fenomenlik engeline takıldı! Müge Anlı’dan tepki: "Senin ünlülük dediğin bu mu?" 1

Azerbaycan'dan gelen Tural Ferecov'un 28 yıldır aradığı kardeşi Muhammet Çelik'e kısa sürede ulaşıldı ancak beklenen kavuşma gerçekleşmedi. Canlı yayına bağlanan Muhammet Çelik, ağabeyinin kendisiyle sosyal medyada tanınmasının ardından iletişime geçmek istediğini öne sürerek görüşmek istemediğini söyledi.

28 yıllık hasret fenomenlik engeline takıldı! Müge Anlı’dan tepki: "Senin ünlülük dediğin bu mu?" 2

Muhammet Çelik ayrıca ailesinden duyduğu iddiaları dile getirerek Tural Ferecov'u yıllar önce babasına ait altınları alıp gitmekle suçladı. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Tural Ferecov ise yıllardır kardeşine ulaşmaya çalıştığını ve annesinin mezarını bile birlikte ziyaret edemediklerini ifade etti.

28 yıllık hasret fenomenlik engeline takıldı! Müge Anlı’dan tepki: "Senin ünlülük dediğin bu mu?" 3

"PRİM İÇİN PROGRAMA ÇIKTI" İDDİASI

Ancak yıllar süren hasretin sonu, duygusal bir kavuşmadan ziyade gergin bir tartışmaya sahne oldu.

Özel antrenörlük yaptığını belirten Muhammet Çelik, ağabeyi Turan Bey'in kendisine ulaşmak için programa çıkmasını kabul edilemez buldu. Çelik, "Türkiye'de bir şeyden dolayı popüler oldum, o da bunu duydu. Prim için programa çıktı" diyerek ağabeyini suçladı. Popülerliğini, Amerikalı bir kadınla olan evliliğine bağlayan Çelik, "Herkes yakın zamanda öğrendi, bu olayla popüler oldum" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI DAKİKALAR İÇİNDE BULDU, BEKLENEN SON GERÇEKLEŞMEDİ!
28 yıllık hasret fenomenlik engeline takıldı! Müge Anlı’dan tepki: "Senin ünlülük dediğin bu mu?" 4

AMERİKA'DAN KIZLA EVLENDİ DİYE 'ÜNLÜ OLDUM' DEDİ

Çelik'in bahsettiği popülerlik hikayesinin; Amerika Birleşik Devletleri'nden tatil için Bodrum'a gelen Natalia isimli kadının, burada tanıştığı güvenlik görevlisi Muhammet Çelik'e aşık olması ve çiftin tek kelime ortak dil bilmeden, çeviri (translate) programı aracılığıyla bir ay içinde nikah masasına oturmaları olduğu ortaya çıktı.

28 yıllık hasret fenomenlik engeline takıldı! Müge Anlı’dan tepki: "Senin ünlülük dediğin bu mu?" 5

MÜGE ANLI'DAN SERT YANIT: "ÜNLÜLÜK BÖYLE OLMAZ"

Ardından Çelik'e dönen Anlı, "Şöhret dediğiniz şey öyle günlük haberlerle ünlü olmuyor. Ünlülük dediğiniz şey mesela Kadir İnanır ünlüdür, Türkan Şoray ünlüdür. Ünlülük, kendi işinde yıllar boyunca aynı saygınlığı korumaktır. Senin ünlülük dediğin bu mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

28 yıllık hasret fenomenlik engeline takıldı! Müge Anlı’dan tepki: "Senin ünlülük dediğin bu mu?" 6

Müge Anlı, konuşmasının devamında "Yani Amerikalı bir kadınla evlendin diye ünlü mü oldun? Bu olay yüzünden abin seni neden arasın? Senin şöhretinle onun ne ilgisi var?" diyerek, ağabeyini "primcilikle" suçlayan kardeşin tutumunu oldukça anlamsız bulduğunu vurguladı.

28 yıllık hasret fenomenlik engeline takıldı! Müge Anlı’dan tepki: "Senin ünlülük dediğin bu mu?" 7

MUHAMMET ÇELİK ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada hakkında yapılan aramaların hızla artması üzerine, Muhammet Çelik sessizliğini bozdu. Çelik, kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, takipçilerinin dikkatini konunun perde arkasına çekti.

28 yıllık hasret fenomenlik engeline takıldı! Müge Anlı’dan tepki: "Senin ünlülük dediğin bu mu?" 8

İşte o açıklama:

Detayını bilmediğiniz bir konuya açıklık getirmek istiyorum. İletişim numaram kardeşimde vardı zaten. Ailem ona numarasını veriyorum onunla konuş dedi. Hiç aramadı ve istese beni arayabilirdi. Sosyal medyamı her şeyimi biliyordu. Burada kısa bir süre dahilinde fenomen olduğumu belirttim. Yayında bunu dile getirilmemesini prim ve farklı algılanmasını istemediğimi belirttim ama söylemek zorunda kaldım. İnsanların sizi bilmesi ve tanımasına fenomenlik denir. Bu bir gerçek. İster kalıcı olsun ya da olmasın. Ben niyetini ve geçmiş hayatta ne yaptığını biliyorum. Yoksa kim kardeşini görmek istemez. Olaya tek açıyla bakmayın. Hakim olmadığınız bir konu üzerinde yorum yapmayın. Görüşleriniz için teşekkür ederim.

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