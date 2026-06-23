28 yıllık hasret fenomenlik engeline takıldı! Müge Anlı’dan tepki: "Senin ünlülük dediğin bu mu?"
Azerbaycan'dan gelen Tural Ferecov'un 28 yıldır aradığı kardeşi Muhammet Çelik'e kısa sürede ulaşıldı ancak beklenen kavuşma gerçekleşmedi. Kardeşini arayan Turan Bey'i prim yapmakla suçlayan Muhammet Çelik'in açıklamaları izleyenleri şoke etti. "Fenomenim" diyerek görüşmeyi reddeden kardeşe Müge Anlı'dan sert tepki geldi.
Azerbaycan'dan gelen Tural Ferecov'un 28 yıldır aradığı kardeşi Muhammet Çelik'e kısa sürede ulaşıldı ancak beklenen kavuşma gerçekleşmedi. Canlı yayına bağlanan Muhammet Çelik, ağabeyinin kendisiyle sosyal medyada tanınmasının ardından iletişime geçmek istediğini öne sürerek görüşmek istemediğini söyledi.
Muhammet Çelik ayrıca ailesinden duyduğu iddiaları dile getirerek Tural Ferecov'u yıllar önce babasına ait altınları alıp gitmekle suçladı. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Tural Ferecov ise yıllardır kardeşine ulaşmaya çalıştığını ve annesinin mezarını bile birlikte ziyaret edemediklerini ifade etti.
"PRİM İÇİN PROGRAMA ÇIKTI" İDDİASI
Ancak yıllar süren hasretin sonu, duygusal bir kavuşmadan ziyade gergin bir tartışmaya sahne oldu.
Özel antrenörlük yaptığını belirten Muhammet Çelik, ağabeyi Turan Bey'in kendisine ulaşmak için programa çıkmasını kabul edilemez buldu. Çelik, "Türkiye'de bir şeyden dolayı popüler oldum, o da bunu duydu. Prim için programa çıktı" diyerek ağabeyini suçladı. Popülerliğini, Amerikalı bir kadınla olan evliliğine bağlayan Çelik, "Herkes yakın zamanda öğrendi, bu olayla popüler oldum" ifadelerini kullandı.
AMERİKA'DAN KIZLA EVLENDİ DİYE 'ÜNLÜ OLDUM' DEDİ
Çelik'in bahsettiği popülerlik hikayesinin; Amerika Birleşik Devletleri'nden tatil için Bodrum'a gelen Natalia isimli kadının, burada tanıştığı güvenlik görevlisi Muhammet Çelik'e aşık olması ve çiftin tek kelime ortak dil bilmeden, çeviri (translate) programı aracılığıyla bir ay içinde nikah masasına oturmaları olduğu ortaya çıktı.
MÜGE ANLI'DAN SERT YANIT: "ÜNLÜLÜK BÖYLE OLMAZ"
Ardından Çelik'e dönen Anlı, "Şöhret dediğiniz şey öyle günlük haberlerle ünlü olmuyor. Ünlülük dediğiniz şey mesela Kadir İnanır ünlüdür, Türkan Şoray ünlüdür. Ünlülük, kendi işinde yıllar boyunca aynı saygınlığı korumaktır. Senin ünlülük dediğin bu mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.