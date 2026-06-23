İşte o açıklama:

Detayını bilmediğiniz bir konuya açıklık getirmek istiyorum. İletişim numaram kardeşimde vardı zaten. Ailem ona numarasını veriyorum onunla konuş dedi. Hiç aramadı ve istese beni arayabilirdi. Sosyal medyamı her şeyimi biliyordu. Burada kısa bir süre dahilinde fenomen olduğumu belirttim. Yayında bunu dile getirilmemesini prim ve farklı algılanmasını istemediğimi belirttim ama söylemek zorunda kaldım. İnsanların sizi bilmesi ve tanımasına fenomenlik denir. Bu bir gerçek. İster kalıcı olsun ya da olmasın. Ben niyetini ve geçmiş hayatta ne yaptığını biliyorum. Yoksa kim kardeşini görmek istemez. Olaya tek açıyla bakmayın. Hakim olmadığınız bir konu üzerinde yorum yapmayın. Görüşleriniz için teşekkür ederim.