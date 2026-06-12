Sahra Işık’tan duygusal paylaşım: Oğlu Pamir 1 yaşına girdi

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda tek celsede boşandığı 7 yıllık eşi İdris Aybirdi ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pamir'in birinci yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Fenomen isim, doğum günü partisinden kareler paylaşmayı da ihmal etmedi.

Survivor'da gösterdiği performansla ekranların unutulmaz isimleri arasına giren Sahra Işık, iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 12 Haziran 2025 tarihinde ilk bebekleri Pamir'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Bir dönem evlilik terapisiyle ilişkilerini kurtarmaya çalışan ikili, 11 aylık bebeklerine rağmen yollarını ayırma kararı almıştı. Geçtiğimiz aylarda ise tek celsede boşanmışlardı.

PAMİR'İN İLK YAŞ GÜNÜNE DUYGUSAL NOTLAR Boşanma sürecinin ardından vaktinin büyük kısmını oğluyla geçiren Işık, Pamir'in birinci yaş günü için özel bir kutlama yaptı. Oğlunun doğum gününde duygusal anlar yaşayan Sahra Işık, sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaştı. Işık, ilk olarak Pamir'in bebeklik fotoğrafını yayınladı ve "İyi ki doğdun oğlum" notunu düştü.

"DÜNYAMIN ÇATISI..." Ardından kutlamadan partiden karelere yer veren ünlü isim, oğluna olan sevgisini içten sözlerle ifade etti: "Kalbimin en güzel sızısı, burnumun direğini sızlatanım. Dünyamın çatısı... Sen iyi ki beni seçtin melek oğlum, benim en güzel gözyaşım. Hayatımın anlamı, canım oğlum."

Sahra Işık'ın paylaştığı bu özel kareler ve duygusal satırlar, takipçileri tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.