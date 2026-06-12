Meğer rastgele değilmiş: Yürürken neden hepimiz aynı yöne dönüyoruz?

Bir parkta gezerken, festival alanında dolaşırken ya da yeni bir yeri keşfederken hangi yöne döndüğünüzü hiç düşündünüz mü? Bilim insanlarına göre bu seçim sanıldığı kadar rastgele olmayabilir. Uluslararası bir araştırma ekibinin yürüttüğü çalışma, insanların belirli bir hedef olmadan hareket ederken saat yönünün tersine, yani sola dönmeye daha yatkın olduğunu gösterdi.

HEDEFSİZ YÜRÜYÜŞLERDE BEKLENMEDİK SONUÇ

Çalışma, daha önce COVID-19 döneminde sosyal mesafeyle ilgili yürütülen araştırmalar sırasında ortaya çıkan dikkat çekici bir gözlemin ardından başlatıldı. Bilim insanları bu kez insanların dönüş tercihlerini ayrıntılı şekilde incelemeye karar verdi. Araştırmanın yürütüldüğü dönemde Tokyo Üniversitesi'nde görev yapan mühendis Claudio Feliciani, elde edilen sonucun beklenmedik olduğunu söyledi.

Feliciani'ye göre insanlar serbest şekilde dolaşırken ihtiyaçlarına göre yön değiştiriyor gibi görünse de veriler, eşit koşullar altında sola dönme eğiliminin sağa dönmeye kıyasla daha güçlü olduğunu ortaya koydu.