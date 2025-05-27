Sağlık Bakanlığı kura İSİM LİSTESİ 2025 | 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama ekranı! Ankara, İstanbul, Mersin...

Nihai Aday Listesi Açıklandı

Kura öncesi önemli aşamalardan biri olan nihai aday listesi de erişime açıldı. Bu liste, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılma hakkı kazanan adaylardan oluşuyor. Önemli bir detay olarak: Bu liste, yalnızca kuraya katılacakları gösteriyor; henüz kazanan adaylar belirlenmiş değil.

Listeye ulaşmak isteyen adaylar, şu adımları takip edebilir:

-esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

-"İş Arayan" bölümünden kimlik bilgilerinizle giriş yapın.

-"İş Başvurularım" sekmesine tıklayın.

-Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.

-"Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeye ulaşın.

NİHAİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!