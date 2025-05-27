Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı kura İSİM LİSTESİ 2025 | 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama ekranı! Ankara, İstanbul, Mersin...

Sağlık Bakanlığı kura İSİM LİSTESİ 2025 | 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama ekranı! Ankara, İstanbul, Mersin...

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 3 bin 658 sürekli işçi alımı için süreç hızla ilerliyor. Başvuru sürecinin ardından oluşturulan nihai aday listesi kamuoyuyla paylaşılırken gözler şimdi kura çekimine çevrildi. Kura çekimi Bakanlık tarafından noter huzurunda gerçekleştirilmeye başlandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekimi canlı yayını ve sonuçlara dair tüm detaylar haberimizde…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:38
Sağlık Bakanlığı kura İSİM LİSTESİ 2025 | 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama ekranı! Ankara, İstanbul, Mersin...

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı sürekli işçi alımı kapsamında yapılacak 3 bin 658 kişilik kadro için süreçte kritik aşamaya gelindi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından kura çekimine katılacak adayların yer aldığı nihai liste duyuruldu. Şimdi ise tüm gözler Ankara'da yapılacak noter kurasına çevrilmiş durumda. Kura sonucu mülakatsız olarak işe alınacak kişileri belirleyecek.

Sağlık Bakanlığı kura İSİM LİSTESİ 2025 | 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama ekranı! Ankara, İstanbul, Mersin...

KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Sağlık Bakanlığı kura İSİM LİSTESİ 2025 | 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama ekranı! Ankara, İstanbul, Mersin...

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 09.00'da başlayacak ve 18.00'e kadar devam edecek. Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Aynı gün saat 22.00 itibarıyla kazanan adayların isimleri Bakanlığın https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Açıklandığında isim listesi haberimize eklenecektir.

Sağlık Bakanlığı kura İSİM LİSTESİ 2025 | 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama ekranı! Ankara, İstanbul, Mersin...

Kuradan İsmi Çıkanlar Ne Zaman İşe Başlayacak?

Kurada ismi çıkan adaylar, gerekli belge işlemlerini tamamladıktan sonra Kurban Bayramı'nın hemen ardından görevlerine başlayacak. Bu kişilere ayrıca mülakat yapılmayacak; kura sonucu doğrudan işe alım anlamına gelecek.

Sağlık Bakanlığı kura İSİM LİSTESİ 2025 | 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama ekranı! Ankara, İstanbul, Mersin...

Nihai Aday Listesi Açıklandı

Kura öncesi önemli aşamalardan biri olan nihai aday listesi de erişime açıldı. Bu liste, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılma hakkı kazanan adaylardan oluşuyor. Önemli bir detay olarak: Bu liste, yalnızca kuraya katılacakları gösteriyor; henüz kazanan adaylar belirlenmiş değil.

Listeye ulaşmak isteyen adaylar, şu adımları takip edebilir:

-esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

-"İş Arayan" bölümünden kimlik bilgilerinizle giriş yapın.

-"İş Başvurularım" sekmesine tıklayın.

-Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.

-"Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeye ulaşın.

NİHAİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

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