Sağlık Bakanlığı kura İSİM LİSTESİ 2025 | 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama ekranı! Ankara, İstanbul, Mersin...
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 3 bin 658 sürekli işçi alımı için süreç hızla ilerliyor. Başvuru sürecinin ardından oluşturulan nihai aday listesi kamuoyuyla paylaşılırken gözler şimdi kura çekimine çevrildi. Kura çekimi Bakanlık tarafından noter huzurunda gerçekleştirilmeye başlandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekimi canlı yayını ve sonuçlara dair tüm detaylar haberimizde…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:38