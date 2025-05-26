Emlak Vergisi son ödeme tarihi 2025 | Emlak Vergisi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? E-Devlet sorgulama ekranı
Emlak vergisinin 1. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Bina, arsa ya da iş yeri gibi taşınmazlar üzerinden alınan vergi için vatandaşlar, Mayıs ayı itibarıyla ödeme işlemlerini hızlandırdı. 2025 yılı emlak vergisi ödemeleri, e-Devlet ve belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden kolayca yapılabiliyor. Peki bu yıl emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:19