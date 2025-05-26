Emlak Vergisi son ödeme tarihi 2025 | Emlak Vergisi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? E-Devlet sorgulama ekranı

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödeniyor?

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içinde bina, arsa ya da araziye sahip olan herkesin ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir. Bu vergi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında yılda iki taksitle ödeniyor. 2025 yılı için ilk taksit ödeme dönemi mart ayında başladı. Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. İkinci taksit ise kasım ayında ödenecek.