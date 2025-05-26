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Emlak Vergisi son ödeme tarihi 2025 | Emlak Vergisi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? E-Devlet sorgulama ekranı

Emlak vergisinin 1. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Bina, arsa ya da iş yeri gibi taşınmazlar üzerinden alınan vergi için vatandaşlar, Mayıs ayı itibarıyla ödeme işlemlerini hızlandırdı. 2025 yılı emlak vergisi ödemeleri, e-Devlet ve belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden kolayca yapılabiliyor. Peki bu yıl emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:19
Emlak Vergisi son ödeme tarihi 2025 | Emlak Vergisi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? E-Devlet sorgulama ekranı

Emlak vergisi ödemeleri, Mayıs ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca taşınmaz sahibi için yeniden gündeme geldi. Yılda iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin ilk taksiti için son ödeme tarihi hızla yaklaşırken ödeme ve sorgulama işlemlerine dair detaylar da netleşti.

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Emlak Vergisi son ödeme tarihi 2025 | Emlak Vergisi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? E-Devlet sorgulama ekranı

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödeniyor?

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içinde bina, arsa ya da araziye sahip olan herkesin ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir. Bu vergi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında yılda iki taksitle ödeniyor. 2025 yılı için ilk taksit ödeme dönemi mart ayında başladı. Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. İkinci taksit ise kasım ayında ödenecek.

Emlak Vergisi son ödeme tarihi 2025 | Emlak Vergisi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? E-Devlet sorgulama ekranı

Vergi Tutarı Nasıl Hesaplanıyor?

Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından her yıl yeniden tahakkuk ettiriliyor. 2025 yılında ödenecek tutarlar, 2024 yılı vergi değerlerine %21,965 oranında zam uygulanarak belirlendi. Bu artış oranı, 2024 için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı kadar.

Emlak Vergisi son ödeme tarihi 2025 | Emlak Vergisi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? E-Devlet sorgulama ekranı

Nasıl ve Nereden Ödenir?

Emlak vergisi ödemeleri için birkaç farklı kanal bulunuyor. Ödeme işlemi;

🔸E-Devlet Kapısı üzerinden (belediyenin entegrasyonu varsa),

🔸Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartı ile,

🔸İlgili belediyelerin internet siteleri ya da vezneleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Eğer bağlı olunan belediyenin E-Devlet ile entegrasyonu yoksa ve internet üzerinden ödeme imkanı tanımıyorsa, vergi ödemesinin doğrudan belediyeye gidilerek yapılması gerekiyor.

Emlak Vergisi son ödeme tarihi 2025 | Emlak Vergisi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? E-Devlet sorgulama ekranı

Vergi Borcu Nasıl Sorgulanır?

Taşınmaz sahipleri, emlak vergisi borcu olup olmadığını öğrenmek için belediyelerden bilgi alabilir veya E-Devlet üzerinden "Vergi Borcu Sorgulama" hizmetini kullanabilir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de borç ve ödeme bilgileri kolayca kontrol edilebiliyor.

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