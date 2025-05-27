Çöl tozu alarmı: Camları kapatın! Batıdan Doğuya çamur yağışı geliyor! İstanbul, İzmir, Ankara'da yaşayanlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevresi, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi