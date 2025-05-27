Viral Galeri Viral Liste Çöl tozu alarmı: Camları kapatın! Batıdan Doğuya çamur yağışı geliyor! İstanbul, İzmir, Ankara'da yaşayanlar...

Çöl tozu alarmı: Camları kapatın! Batıdan Doğuya çamur yağışı geliyor! İstanbul, İzmir, Ankara'da yaşayanlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevresi, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 06:52
Çöl tozu alarmı: Camları kapatın! Batıdan Doğuya çamur yağışı geliyor! İstanbul, İzmir, Ankara’da yaşayanlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, toz taşınımı etkisini artırıyor. Güney kıyılarla birlikte iç kesimlerde sıcaklık değişimleri ve kuvvetli rüzgarlar dikkat çekiyor.

Çöl tozu alarmı: Camları kapatın! Batıdan Doğuya çamur yağışı geliyor! İstanbul, İzmir, Ankara’da yaşayanlar...

Sıcaklıklar İç Kesimlerde Düşüşecek

Hava sıcaklıkları, ülkenin iç ve batı bölgelerinde azalarak mevsim normallerine yaklaşacak. Buna karşın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölgelerde dikkatle takip edilmeli.

Çöl tozu alarmı: Camları kapatın! Batıdan Doğuya çamur yağışı geliyor! İstanbul, İzmir, Ankara’da yaşayanlar...

Rüzgar ve Toz Taşınımı Uyarıları

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak güneydoğu kesimlerde zaman zaman 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgarlar görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise kuzeybatı ve batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek rüzgarlar, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli hızlara ulaşacak.

Çöl tozu alarmı: Camları kapatın! Batıdan Doğuya çamur yağışı geliyor! İstanbul, İzmir, Ankara’da yaşayanlar...

Meteoroloji yetkilileri, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Toz taşınımı hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği için vatandaşların ve özellikle solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olması öneriliyor.

Çöl tozu alarmı: Camları kapatın! Batıdan Doğuya çamur yağışı geliyor! İstanbul, İzmir, Ankara’da yaşayanlar...

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar İçin Tedbirli Olunmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu, Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Aynı şekilde Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgarların etkili olacağı belirtildi. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması büyük önem taşıyor.

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