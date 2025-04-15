Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı son durum ne? Hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımı için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı kapsamında kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyen gibi kadrolar için başvurular, kılavuzun yayımlanmasıyla başlayacak. İşçi alımları ise İŞKUR üzerinden yapılacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:26