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Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı son durum ne? Hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımı için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı kapsamında kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyen gibi kadrolar için başvurular, kılavuzun yayımlanmasıyla başlayacak. İşçi alımları ise İŞKUR üzerinden yapılacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:26
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı son durum ne? Hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılı içinde 37 bin hekim dışı sağlık personeli alınacağını açıklamasının ardından, Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı duyuru merakla bekleniyor. Gözler, kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartlarının yer alacağı tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihe çevrildi.

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı son durum ne? Hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman?

Başvuru Kılavuzu İçin Gözler ÖSYM'de

Sağlık Bakanlığı personel alımları, geçmiş yıllarda olduğu gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS puanlarına göre tercih yapacak. Tercih sürecinin başlaması için önce Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Bu açıklamanın ardından ÖSYM tercih kılavuzu yayımlanacak ve başvuru süreci resmen başlayacak.

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı son durum ne? Hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman?

Kadro ve Branş Dağılımı Merak Konusu

Henüz 37 bin kişilik yeni alıma ilişkin detaylar paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz aylarda duyurulan 36 bin personel alımıyla ilgili bilgiler, yeni alım sürecine dair ipuçları sunuyor. O alım kapsamında 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip kadrosu ilan edilmişti. Yeni duyurulacak kadroda ise ağırlığın hemşire, sağlık teknikeri, acil tıp teknisyeni ve benzeri alanlarda olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı son durum ne? Hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman?

İŞKUR Üzerinden Yapılacak İşçi Alımları Ayrı Yürütülecek

Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak sürekli işçiler için süreç İŞKUR üzerinden yürütülecek. Bu kapsamda yapılacak duyurular, Resmi Gazete ve Bakanlığın resmî internet sitesinden ilan edilecek. Adayların bu kanalları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı son durum ne? Hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman?

Başvuru Şartları ve Tarih Ne Zaman Netleşecek?

Başvuru süreci için şu an resmi bir tarih verilmedi. Ancak Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından sürecin çok gecikmeden başlaması bekleniyor. Başvuru şartları, özel koşullar ve kontenjan bilgileri, Sağlık Bakanlığı'nın www.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.

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