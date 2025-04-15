Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı son durum ne? Hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman?

Kadro ve Branş Dağılımı Merak Konusu

Henüz 37 bin kişilik yeni alıma ilişkin detaylar paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz aylarda duyurulan 36 bin personel alımıyla ilgili bilgiler, yeni alım sürecine dair ipuçları sunuyor. O alım kapsamında 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip kadrosu ilan edilmişti. Yeni duyurulacak kadroda ise ağırlığın hemşire, sağlık teknikeri, acil tıp teknisyeni ve benzeri alanlarda olması bekleniyor.