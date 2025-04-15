Meteoroloji 27 il için sarı alarm verdi! 27 ilde don, buzlanma ve çığ riski! İstanbul, Ankara, Kastamonu dikkat!

Yağış Doğuya, Güneş Batıya

Bugün yurdun doğu kesimlerinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile birlikte Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde aralıklı yağmur bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Batı bölgelerde ise hava daha sakin, parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor.