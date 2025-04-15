Meteoroloji 27 il için sarı alarm verdi! 27 ilde don, buzlanma ve çığ riski! İstanbul, Ankara, Kastamonu dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde baharın etkisi hissedilirken doğu bölgelerde yağışlar ve soğuk hava hala etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde artış eğilimindeyken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli yağışlar ve çığ riski dikkat çekiyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:46