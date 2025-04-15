Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji 27 il için sarı alarm verdi! 27 ilde don, buzlanma ve çığ riski! İstanbul, Ankara, Kastamonu dikkat!

Meteoroloji 27 il için sarı alarm verdi! 27 ilde don, buzlanma ve çığ riski! İstanbul, Ankara, Kastamonu dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde baharın etkisi hissedilirken doğu bölgelerde yağışlar ve soğuk hava hala etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde artış eğilimindeyken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli yağışlar ve çığ riski dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:46
Meteoroloji 27 il için sarı alarm verdi! 27 ilde don, buzlanma ve çığ riski! İstanbul, Ankara, Kastamonu dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava koşullarının olumsuz etkilerine karşı 27 il için sarı uyarı yayımladı. Uyarı yapılan illerde kuvvetli rüzgar, buzlanma ve zirai don bekleniyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

Meteoroloji 27 il için sarı alarm verdi! 27 ilde don, buzlanma ve çığ riski! İstanbul, Ankara, Kastamonu dikkat!

Uyarı Yapılan İller Şu Şekilde:

Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Karabük.

Meteoroloji 27 il için sarı alarm verdi! 27 ilde don, buzlanma ve çığ riski! İstanbul, Ankara, Kastamonu dikkat!

Yağış Doğuya, Güneş Batıya

Bugün yurdun doğu kesimlerinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile birlikte Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde aralıklı yağmur bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Batı bölgelerde ise hava daha sakin, parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor.

Meteoroloji 27 il için sarı alarm verdi! 27 ilde don, buzlanma ve çığ riski! İstanbul, Ankara, Kastamonu dikkat!

Hakkari ve Şırnak'ta Yerel Kuvvetli Yağış Uyarısı

Özellikle sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, su baskını, ulaşımda aksamalar ve ani sel gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyor.

Meteoroloji 27 il için sarı alarm verdi! 27 ilde don, buzlanma ve çığ riski! İstanbul, Ankara, Kastamonu dikkat!

Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi Devam Ediyor

Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Bu durum özellikle sürücüler için dikkat edilmesi gereken bir risk oluşturuyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

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