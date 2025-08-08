Viral Galeri Viral Liste MSB işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025 | MSB 3.097 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şoför, elektrikçi, aşçı...

MSB işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025 | MSB 3.097 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şoför, elektrikçi, aşçı...

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 3 bin 97 sürekli işçi alımı için kura süreci, başvuru yapan adayların yakın takibinde. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce kişi, "Kura çekimi ne zaman yapılacak?" ve "Sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte MSB işçi alımı kura sürecine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.08.2025 13:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 13:20
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı sürekli işçi alımı kapsamında 3.097 kişilik istihdam sürecine ilişkin detayları paylaştı. Türkiye genelinde farklı kadrolarda görev almak isteyen binlerce aday, kura tarihine ve sonuç açıklama sürecine odaklanmış durumda. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. İşte sürece dair tüm ayrıntılar...

Kura Çekimi 14 Ağustos'ta Ankara'da Yapılacak

MSB tarafından açıklanan takvime göre, işçi alımı kura çekimi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Kura, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı binasında, Cebeci – Tıp Fakültesi Caddesi No: 31 Çankaya/ANKARA adresinde noter huzurunda yapılacak.

Kura işlemi, adayların katılımına açık şekilde yürütülecek ve tamamen şeffaflık esasına göre ilerleyecek. Ancak alana fiziki olarak katılamayan adaylar için sonuçlar, dijital ortamda da erişime sunulacak.

Sonuçlar Online Olarak Sorgulanabilecek

Kura çekiminin ardından adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla online sistem üzerinden sorgulayabilecek. MSB'nin resmi internet sayfası ve e-Devlet kanalları, sonuçlara ulaşmak için kullanılabilecek platformlar arasında yer alıyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından süreç, yalnızca kura ile sınırlı kalmayacak. Kura ile belirlenen adaylar için sırasıyla belge teslimi, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolleri aşamaları başlayacak. Bu süreçte eksiksiz evrak sunamayan ya da güvenlik ve sağlık koşullarını sağlayamayan adayların hakları iptal edilebilecek.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

MSB'nin alım yapacağı meslek grupları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Hem teknik hem de destek hizmetlerinde görevlendirilmek üzere, şu branşlarda personel istihdamı gerçekleştirilecek:

🔴Şoför

🔴Ambalajcı

🔴Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi

🔴Saraç

🔴Kaynak Teknisyeni

🔴Oto Bakım-Onarımcısı

🔴Oto Elektrikçisi

🔴İş Makineleri Tamircisi

🔴Otomotiv Kaportacısı

🔴Tornacı

🔴Tesviyeci

🔴Makine Bakım Onarım Teknisyeni

🔴Frezeci

🔴Metal Yıkama Yağlama İşçisi

🔴Optik Aletler İmalat İşçisi

🔴Plastik Mamuller İmal İşçisi

🔴Kompozit Ürün Üretim Elemanı

