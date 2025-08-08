MSB işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025 | MSB 3.097 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şoför, elektrikçi, aşçı...

Sonuçlar Online Olarak Sorgulanabilecek

Kura çekiminin ardından adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla online sistem üzerinden sorgulayabilecek. MSB'nin resmi internet sayfası ve e-Devlet kanalları, sonuçlara ulaşmak için kullanılabilecek platformlar arasında yer alıyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından süreç, yalnızca kura ile sınırlı kalmayacak. Kura ile belirlenen adaylar için sırasıyla belge teslimi, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolleri aşamaları başlayacak. Bu süreçte eksiksiz evrak sunamayan ya da güvenlik ve sağlık koşullarını sağlayamayan adayların hakları iptal edilebilecek.