Polis tayin sonuçları 2025 | EGM İl içi/il dışı POLİS ATAMA sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

2025 yılı polis atama süreciyle ilgili gelişmeler, Emniyet Teşkilatı mensupları ve aileleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) her yıl olduğu gibi bu yıl da il içi ve il dışı atamaları belirlenen takvim çerçevesinde bugün gerçekleştirildi. Binlerce polis memuru görev yerlerinin değişip değişmeyeceğini merak ederken gözler sonuçlara çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi