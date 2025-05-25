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Polis tayin sonuçları 2025 | EGM İl içi/il dışı POLİS ATAMA sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

2025 yılı polis atama süreciyle ilgili gelişmeler, Emniyet Teşkilatı mensupları ve aileleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) her yıl olduğu gibi bu yıl da il içi ve il dışı atamaları belirlenen takvim çerçevesinde bugün gerçekleştirildi. Binlerce polis memuru görev yerlerinin değişip değişmeyeceğini merak ederken gözler sonuçlara çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:22
Polis tayin sonuçları 2025 | EGM İl içi/il dışı POLİS ATAMA sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Bugün gerçekleştirilen polis genel atamalarına ilişkin gözler sonuç listesine çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da il içi ve il dışı tayinler belirlenen hizmet süreleri ve tercih sonuçlarına göre şekillenecek. 2025 yılı atama süreci kapsamında binlerce polis memuru yeni görev yerlerini öğrenmek için Pol-Net sistemini yakından takip ediyor.

Polis tayin sonuçları 2025 | EGM İl içi/il dışı POLİS ATAMA sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Tayin Süreci Nasıl İşliyor?

İkinci hizmet bölgesine atama sırası gelen veya bu bölgedeki görev süresini tamamlayan emniyet personeli genel atama kapsamına alınıyor.

Polis tayin sonuçları 2025 | EGM İl içi/il dışı POLİS ATAMA sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Personel tercih döneminde belirttiği iller doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu sürecin ardından EGM tarafından yapılan yerleştirmeler Pol-Net sistemi üzerinden duyuruluyor.

Polis tayin sonuçları 2025 | EGM İl içi/il dışı POLİS ATAMA sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Sonuçlar Pol-Net Üzerinden Öğrenilecek

Tayin sonuçları açıklandığında, ilgili personel Pol-Net sistemine kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak yeni görev yerini öğrenebilecek. Atama bilgileri sadece sisteme tanımlı kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor. Bu uygulama hem bilgi güvenliğini sağlıyor hem de süreci dijital ortamda şeffaf bir şekilde yürütmeyi mümkün kılıyor.

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