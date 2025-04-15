Roblox Türkiye’de erişime açılacak mı, son durum ne? Neden kapatıldı? Son dakika Roblox erişim engeli

Bakan Uraloğlu: "Görüşmeler sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord'un erişime yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Platformlarla temas halinde olduklarını belirten Uraloğlu, "Hem Discord hem de Roblox ile görüşmeler devam ediyor. Belli içeriklerin çıkarılıp da düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı. Ama neticeye varmadı. Nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle platformların açılması söz konusu olacak. Süreci takip ediyoruz. Kamuoyundan gelen talepleri biz de takip ediyoruz. Umarım kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlemi yaparız diye düşünüyorum." dedi.