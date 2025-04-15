Roblox Türkiye'de erişime açılacak mı, son durum ne? Neden kapatıldı? Son dakika Roblox erişim engeli
Roblox'un Türkiye'deki erişim yasağıyla ilgili gelişmeler oyun dünyasının gündeminden düşmüyor. Ağustos 2024'te platformda tespit edilen uygunsuz içerikler gerekçesiyle alınan erişim engeli kararı hala yürürlükte. Aradan geçen aylara rağmen yasak kalkmazken, milyonlarca oyuncu "Roblox yeniden ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili bugün yapılan açıklamalar ise yasakla ilgili yeni gelişmelerin habercisi olabilir.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:53