Viral Galeri Viral Liste Roblox Türkiye'de erişime açılacak mı, son durum ne? Neden kapatıldı? Son dakika Roblox erişim engeli

Roblox Türkiye'de erişime açılacak mı, son durum ne? Neden kapatıldı? Son dakika Roblox erişim engeli

Roblox'un Türkiye'deki erişim yasağıyla ilgili gelişmeler oyun dünyasının gündeminden düşmüyor. Ağustos 2024'te platformda tespit edilen uygunsuz içerikler gerekçesiyle alınan erişim engeli kararı hala yürürlükte. Aradan geçen aylara rağmen yasak kalkmazken, milyonlarca oyuncu "Roblox yeniden ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili bugün yapılan açıklamalar ise yasakla ilgili yeni gelişmelerin habercisi olabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:53
Roblox Türkiye’de erişime açılacak mı, son durum ne? Neden kapatıldı? Son dakika Roblox erişim engeli

Çocukların ve ebeveynlerin yakından takip ettiği Roblox yasağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Türkiye'de milyonlarca çocuğun kullandığı, dünya çapında ise en popüler oyun platformlarından biri olan Roblox geçtiğimiz yıl Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime kapatılmıştı. Aradan geçen sekiz ayda yasak kaldırılmadı ancak son günlerde yetkili isimlerden gelen açıklamalar dikkatleri yeniden bu konuya çevirdi.

Roblox Türkiye’de erişime açılacak mı, son durum ne? Neden kapatıldı? Son dakika Roblox erişim engeli

Bakan Uraloğlu: "Görüşmeler sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord'un erişime yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Platformlarla temas halinde olduklarını belirten Uraloğlu, "Hem Discord hem de Roblox ile görüşmeler devam ediyor. Belli içeriklerin çıkarılıp da düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı. Ama neticeye varmadı. Nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle platformların açılması söz konusu olacak. Süreci takip ediyoruz. Kamuoyundan gelen talepleri biz de takip ediyoruz. Umarım kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlemi yaparız diye düşünüyorum." dedi.

Roblox Türkiye’de erişime açılacak mı, son durum ne? Neden kapatıldı? Son dakika Roblox erişim engeli

MHP'li Vekilin Kızından Bahçeli'ye Roblox Talebi

Tartışmalara siyaset cephesinden ilginç bir gelişme daha eklendi. MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora'nın kızı Ahen Dora, Roblox'un tamamen kapatılmasına karşı olduğunu dile getirerek, yaş sınırı ve zararlı içeriklere yönelik filtrelemeyle platformun yeniden açılabileceğini söyledi.

Bu talebin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından "Bu konuyu gündemimize alalım o halde" sözleriyle karşılık bulduğu öğrenildi.

Roblox Türkiye’de erişime açılacak mı, son durum ne? Neden kapatıldı? Son dakika Roblox erişim engeli

Roblox Neden Yasaklandı?

Roblox, klasik oyunların aksine tamamen kullanıcıların içerik ürettiği, çok oyunculu bir sanal evren sunuyor. Bu da çocukların hayal gücünü desteklerken aynı zamanda denetim sorunlarını beraberinde getiriyor. Platformda daha önce cinsellik içeren, hatta avatarlar aracılığıyla sanal cinsel ilişki sahneleri oluşturulan içeriklerin tespit edilmesi kamuoyunda ciddi tepki çekmişti.

Roblox Türkiye’de erişime açılacak mı, son durum ne? Neden kapatıldı? Son dakika Roblox erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) verilerine göre, platforma erişim yasağı 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla yürürlüğe girdi.

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