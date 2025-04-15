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C vitamini deposu meğer oymuş! Portakalı tahtından ediyor

C vitamini denince akla ilk gelen portakal oluyor. Günlük vitamin ihtiyacınızı ise daha etkili ve farklı besin kaynaklarıyla karşılayabilirsiniz. Bazı meyve ve sebzeler hem daha fazla C vitamini içeriyor hem de daha az asidik yapısıyla öne çıkıyor. İşte portakalı tahtından eden C vitamini zengini besinler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:49
C vitamini deposu meğer oymuş! Portakalı tahtından ediyor

Portakal hala güçlü bir C vitamini kaynağı olsa da, bazı sebze ve meyveler C vitamini değerleriyle portakalı solluyor. Üstelik bazıları portakala göre çok daha az asidik ve mide dostu olarak öne çıkıyor! Peki C vitamini neden önemlidir, hangi meyve ve sebzelerde bulunuyor? İşte günlük almanız gereken C vitamini…

C vitamini deposu meğer oymuş! Portakalı tahtından ediyor

C Vitamini Nedir ve Neden Önemlidir?


Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini, suda çözünebilen ve vücut tarafından depolanmayan bir vitamindir. Bu nedenle bu vitaminin her gün beslenme yoluyla alınması gereklidir. C vitamini, hücrelerin korunmasında, cilt, damar, kemik ve kıkırdak sağlığında önemli rol oynar, yara iyileşmesine yardımcı olur.

C vitamini deposu meğer oymuş! Portakalı tahtından ediyor

Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadar?


İngiltere Beslenme Kurulu'na göre, 19 yaş ve üzeri bireyler için günlük C vitamini ihtiyacı yaklaşık 40 mg'dır. Bu miktar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi veya hastalık dönemlerinde daha fazla gerekebilir. Pişirme sırasında C vitamini kaybı yaşandığı için, meyve ve sebzelerin çiğ olarak tüketilmesi önerilir. Buharda pişirme yöntemi, besin değerini en iyi koruyan yöntemlerden biridir.

C vitamini deposu meğer oymuş! Portakalı tahtından ediyor

C Vitamininde Zengini Meyve ve Sebzeler


Meyveler

Portakalın popülaritesine rağmen, C vitamini içeriği açısından onu geride bırakan birçok meyve bulunuyor. İşte portakaldan daha fazla C vitamini içeren meyveler:

Guava: En yüksek C vitamini içeriğine sahip meyvelerden biri olan guava günlük ihtiyacın %139'unu karşılar. Meyve başına 125 miligram C vitamini bulunuyor.

Mango: Tropikal tadıyla öne çıkan tek bir mango, sahip olduğu 122 miligram ile günlük C vitamini ihtiyacının %136'sını sağlar.

Siyah Frenk Üzümü: 1/2 su bardağı tüketimiyle C vitamini ihtiyacının %113'ünü alabilirsiniz.

Papaya: 1 su bardağı papaya, vücudun ihtiyaç duyduğu C vitamininin neredeyse tamamını sunar. İçerisinde fincan başına 88,3 mg C vitamini barındırır.

Ananas: Hem lezzetli hem de zengin bir kaynak olan 1 bardak ananas %88 C vitamini sağlar.

Kivi: Tek bir kivide 64 miligram vitamin bulunur. Günlük ihtiyacın %71'ine denk gelir.

Çilek: 1/2 bardak çilek, bağışıklık sistemine destek olacak %54 oranında C vitamini içerir.

Greyfurt: Yarım greyfurt, %43 oranında C vitamini sağlar. Yarım meyvede 39 miligram C vitamini bulunur.

Kavun: Yaz aylarında sıkça tercih edilen 1 porsiyon kavunda 39.2 mg C vitamini bulunur.

C vitamini deposu meğer oymuş! Portakalı tahtından ediyor

Sebzeler

C vitamini yalnızca meyvelerde değil, sebzelerde de yüksek miktarda bulunabiliyor. Çiğ veya hafif buharda pişirilmiş haliyle tüketilen sebzeler, bağışıklık için büyük destek sağlıyor. İşte C vitamini deposu sebzeler:

Acı Biber: 1/2 su bardağı doğranmış acı biber, C vitamini ihtiyacının %120'sini tek başına karşılar.

Kırmızı Biber: Tatlı kırmızı biberler, yarım bardakla %106 oranında C vitamini sunar.

Yeşil Biber: 100 gram yeşil biberde 80.4 miligram C vitamini bulunur.

Brokoli: Hem çiğ hem pişmiş haliyle C vitamini deposudur. Pişmiş olarak %56, çiğ olarak %43 oranında vitamin desteği sağlar.

Brüksel Lahanası: Pişmiş olarak tüketildiğinde %53 miligram C vitamini sağlar.

Karnabahar: %92'si su olan karnabaharın 100 gramında 48.2 miligram C vitamini bulunur.

Tatlı Patates: Beta karoten ve potasyum gibi vitaminler de içeren tatlı patatesler, pişmiş haliyle %35 oranında C vitaminine sahiptir.

Beyaz Patates: Kabuğuyla birlikte fırınlandığında %24 oranında C vitamini sağlar. Antioksidan kaynağı olarakta bilinen patatesler, porsiyon başına 27 mg vitamin içerir.

Kıvırcık Lahana: Lif ve antioksidan zengini olan kıvırcık lahana %24'lük bir destek sunar. 100 gramında 93 mg C vitamini bulunur.

Ispanak: Demir, C ve E vitaminleri de barından ıspanak günlük C vitamini ihtiyacının %20'sini karşılar.

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