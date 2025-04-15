C vitamini deposu meğer oymuş! Portakalı tahtından ediyor

Sebzeler
C vitamini yalnızca meyvelerde değil, sebzelerde de yüksek miktarda bulunabiliyor. Çiğ veya hafif buharda pişirilmiş haliyle tüketilen sebzeler, bağışıklık için büyük destek sağlıyor. İşte C vitamini deposu sebzeler:
Acı Biber: 1/2 su bardağı doğranmış acı biber, C vitamini ihtiyacının %120'sini tek başına karşılar.
Kırmızı Biber: Tatlı kırmızı biberler, yarım bardakla %106 oranında C vitamini sunar.
Yeşil Biber: 100 gram yeşil biberde 80.4 miligram C vitamini bulunur.
Brokoli: Hem çiğ hem pişmiş haliyle C vitamini deposudur. Pişmiş olarak %56, çiğ olarak %43 oranında vitamin desteği sağlar.
Brüksel Lahanası: Pişmiş olarak tüketildiğinde %53 miligram C vitamini sağlar.
Karnabahar: %92'si su olan karnabaharın 100 gramında 48.2 miligram C vitamini bulunur.
Tatlı Patates: Beta karoten ve potasyum gibi vitaminler de içeren tatlı patatesler, pişmiş haliyle %35 oranında C vitaminine sahiptir.
Beyaz Patates: Kabuğuyla birlikte fırınlandığında %24 oranında C vitamini sağlar. Antioksidan kaynağı olarakta bilinen patatesler, porsiyon başına 27 mg vitamin içerir.
Kıvırcık Lahana: Lif ve antioksidan zengini olan kıvırcık lahana %24'lük bir destek sunar. 100 gramında 93 mg C vitamini bulunur.
Ispanak: Demir, C ve E vitaminleri de barından ıspanak günlük C vitamini ihtiyacının %20'sini karşılar.