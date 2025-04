C vitamini deposu meğer oymuş! Portakalı tahtından ediyor

Portakal hala güçlü bir C vitamini kaynağı olsa da, bazı sebze ve meyveler C vitamini değerleriyle portakalı solluyor. Üstelik bazıları portakala göre çok daha az asidik ve mide dostu olarak öne çıkıyor! Peki C vitamini neden önemlidir, hangi meyve ve sebzelerde bulunuyor? İşte günlük almanız gereken C vitamini…