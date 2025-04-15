C vitamini deposu meğer oymuş! Portakalı tahtından ediyor

C Vitamininde Zengini Meyve ve Sebzeler



Meyveler

Portakalın popülaritesine rağmen, C vitamini içeriği açısından onu geride bırakan birçok meyve bulunuyor. İşte portakaldan daha fazla C vitamini içeren meyveler:

Guava: En yüksek C vitamini içeriğine sahip meyvelerden biri olan guava günlük ihtiyacın %139'unu karşılar. Meyve başına 125 miligram C vitamini bulunuyor.

Mango: Tropikal tadıyla öne çıkan tek bir mango, sahip olduğu 122 miligram ile günlük C vitamini ihtiyacının %136'sını sağlar.

Siyah Frenk Üzümü: 1/2 su bardağı tüketimiyle C vitamini ihtiyacının %113'ünü alabilirsiniz.

Papaya: 1 su bardağı papaya, vücudun ihtiyaç duyduğu C vitamininin neredeyse tamamını sunar. İçerisinde fincan başına 88,3 mg C vitamini barındırır.

Ananas: Hem lezzetli hem de zengin bir kaynak olan 1 bardak ananas %88 C vitamini sağlar.

Kivi: Tek bir kivide 64 miligram vitamin bulunur. Günlük ihtiyacın %71'ine denk gelir.

Çilek: 1/2 bardak çilek, bağışıklık sistemine destek olacak %54 oranında C vitamini içerir.

Greyfurt: Yarım greyfurt, %43 oranında C vitamini sağlar. Yarım meyvede 39 miligram C vitamini bulunur.

Kavun: Yaz aylarında sıkça tercih edilen 1 porsiyon kavunda 39.2 mg C vitamini bulunur.