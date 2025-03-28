Ramazan’a Veda Mesajları: Resimli, dualı ve anlamlı hoşçakal mesajları ve sözleri

Gündüzleri mağfiretle, geceleri dua ile süslenen bu mübarek ayda yaşadığımız manevi derinlik bizden hiç uzak olmasın. Seni uğurlarken kalbimizde bıraktığın huzur daim olsun. Elveda Ya Şehri Ramazan!

Bir Ramazan daha geride kaldı… Gönlümüzde yeşerttiğin huzur ve sükunet daima bizimle olsun. Rabbim tekrarını bizlere nasip etsin. Elveda Ey Ramazan!