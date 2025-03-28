Ramazan’a Veda Mesajları: Resimli, dualı ve anlamlı hoşçakal mesajları ve sözleri
1 Mart 2025'te başlayan, sabrın, affın ve bereketin sembolü Ramazan-ı Şerif, 29 Mart Cumartesi günü tutulacak oruçla birlikte sona eriyor. Gelişiyle kalpleri aydınlatan Ramazan, vedasıyla yürekleri hüzne boğuyor. Geceleri dualarla süslenen, gündüzleri ibadetle anlam kazanan bu mübarek ayda bayram sevinci tüm yürekleri sarıyor. Vatandaşlar, sosyal medyada paylaşabileceği ve sevdiklerine gönderebileceği "Ramazan'a Veda" mesajlarını araştırıyor. İşte resimli, dualı ve anlamlı Elveda Ey Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 19:45