Viral Galeri Viral Liste Ramazan’a Veda Mesajları: Resimli, dualı ve anlamlı hoşçakal mesajları ve sözleri

Ramazan’a Veda Mesajları: Resimli, dualı ve anlamlı hoşçakal mesajları ve sözleri

1 Mart 2025'te başlayan, sabrın, affın ve bereketin sembolü Ramazan-ı Şerif, 29 Mart Cumartesi günü tutulacak oruçla birlikte sona eriyor. Gelişiyle kalpleri aydınlatan Ramazan, vedasıyla yürekleri hüzne boğuyor. Geceleri dualarla süslenen, gündüzleri ibadetle anlam kazanan bu mübarek ayda bayram sevinci tüm yürekleri sarıyor. Vatandaşlar, sosyal medyada paylaşabileceği ve sevdiklerine gönderebileceği "Ramazan'a Veda" mesajlarını araştırıyor. İşte resimli, dualı ve anlamlı Elveda Ey Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 19:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 19:45
Ramazan’a Veda Mesajları: Resimli, dualı ve anlamlı hoşçakal mesajları ve sözleri

Müminlerin sabırla, huşuyla ve manevi derinlikle geçirdiği Ramazan ayı sona eriyor. Her biri rahmet, mağfiret ve kurtuluşla dolu olan bu mübarek günlerin ardından, Ramazan Bayramı'na geçişin habercisi olan arefe gününde, gönüller hem buruk hem de umut dolu. 2025 yılında da, milyonlarca Müslüman "Elveda Ya Şehri Ramazan" diyerek bu müberak ayı uğurlayacak. İşte resimli, dualı ve anlamlı Elveda Ramazan mesajları ve sözleri…

Ramazan’a Veda Mesajları: Resimli, dualı ve anlamlı hoşçakal mesajları ve sözleri

Ramazan'a Veda Mesajları ve Sözleri


Günbegün yaklaştı vedan… Önce teravih bitti, ardından sahur sofraları ve son iftarla birlikte ayrılık geldi çattı. Daha dün "Merhaba Ramazan" derken, bugün "Elveda Ya Şehri Ramazan" diyerek seni uğurluyoruz. Rabbim bir daha kavuşmayı nasip etsin.

Ramazan’a Veda Mesajları: Resimli, dualı ve anlamlı hoşçakal mesajları ve sözleri

Gözlerde yaş, kalpte hüzün… On bir ayın sultanına veda ederken, affedilen kullar arasında olmayı ümit ediyoruz. Ey rahmet ayı, seninle gelen huzur hep bizlerle kalsın. Elveda Ya Şehri Ramazan!

Kur'an ayıydın, mağfiret mevsimiydin, sabrın en güzel öğretisiydin… Şimdi senden ayrılmak çok zor. Elveda Şehr-i Ramazan.

Ramazan’a Veda Mesajları: Resimli, dualı ve anlamlı hoşçakal mesajları ve sözleri

Gündüzleri mağfiretle, geceleri dua ile süslenen bu mübarek ayda yaşadığımız manevi derinlik bizden hiç uzak olmasın. Seni uğurlarken kalbimizde bıraktığın huzur daim olsun. Elveda Ya Şehri Ramazan!

Bir Ramazan daha geride kaldı… Gönlümüzde yeşerttiğin huzur ve sükunet daima bizimle olsun. Rabbim tekrarını bizlere nasip etsin. Elveda Ey Ramazan!

Ramazan’a Veda Mesajları: Resimli, dualı ve anlamlı hoşçakal mesajları ve sözleri

Bir ay boyunca bereketinle geldin, kalplerimize huzur, sofralarımıza rahmet getirdin. Şimdi ayrılık vakti... Elveda ey Şehr-i Ramazan, seneye yeniden kavuşmak ümidiyle…

Gecelerimiz teravihle aydınlandı, gündüzlerimiz oruçla huzur buldu… Duaların göğe yükseldiği bu mübarek ayı uğurlarken, kalbimizde derin bir iz bırakıyorsun. Elveda ey Şehr-i Rahmet…

SON DAKİKA