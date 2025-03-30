Bayramda kargolar çalışıyor mu? 31 Mart ve 1 Nisan'da kuryeler dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi, PTT...

2025 Ramazan Bayramı 9 gün resmi tatil olarak ilan edildi, bu tatil kamu çalışanlarını kapsıyor. Resmi bayram tatili 3 gün sürerken, özel ve hizmet sektörlerinde değişiklikler olabilir. Vatandaşlar, bayram süresince kargo firmalarının dağıtım yapıp yapmayacağını araştırıyor. İşte Aras, PTT ve Yurtiçi Kargo'nun dağıtım durumu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi