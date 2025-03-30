Viral Galeri Viral Liste Bayramda kargolar çalışıyor mu? 31 Mart ve 1 Nisan'da kuryeler dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi, PTT...

Bayramda kargolar çalışıyor mu? 31 Mart ve 1 Nisan'da kuryeler dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi, PTT...

2025 Ramazan Bayramı 9 gün resmi tatil olarak ilan edildi, bu tatil kamu çalışanlarını kapsıyor. Resmi bayram tatili 3 gün sürerken, özel ve hizmet sektörlerinde değişiklikler olabilir. Vatandaşlar, bayram süresince kargo firmalarının dağıtım yapıp yapmayacağını araştırıyor. İşte Aras, PTT ve Yurtiçi Kargo'nun dağıtım durumu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 10:48
Bayramda kargolar çalışıyor mu? 31 Mart ve 1 Nisan’da kuryeler dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi, PTT...

Ramazan Bayramı öncesi kargo gönderileri ve teslimatları bulunan vatandaşlar, bayramda dağıtım yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. E-ticaret alışverişleri ve kişisel gönderiler bulunanlar "Bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Aras, PTT, Yurtiçi kargo firmalarının çalışma hakkında merak edilenler…

Bayramda kargolar çalışıyor mu? 31 Mart ve 1 Nisan’da kuryeler dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi, PTT...

Ramazan Bayramı'nda Kargolar Açık mı?


Bu yıl Ramazan Bayramı 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Resmi tatil süreci ise 29 Mart Cumartesi günü arefe günü öğleden sonra başlıyor. Dolayısıyla kargo şirketlerinin büyük bölümü yarım gün çalışarak mesaiye ara veriyor.

Bayramda kargolar çalışıyor mu? 31 Mart ve 1 Nisan’da kuryeler dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi, PTT...

Kargo şubeleri sabah 09.00 - 12.30 saatleri arasında açık olacak. Bu saatten sonra teslimat ya da kargo kabul işlemi yapılmayacak.Gönderimi yapılamayan kargolar bayramdan sonraki ilk iş günü olan 2 Nisan Çarşamba günü dağıtıma çıkacak.

SON DAKİKA