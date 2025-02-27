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İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre serum, aşı orucu etkiler mi?

Ramazan ayına kavuşan milyonlarca Müslüman oruç ibadetine niyet ederken orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Gün doğumundan gün batımına kadar yeme içme ve belirli fiillerden uzak durmayı gerektiren bu mübarek ayda özellikle sağlık nedenleriyle iğne yaptırması gereken kişiler "Oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 08:09
İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre serum, aşı orucu etkiler mi?

Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar tarafından orucu bozan durumlar merak konusu oldu. Gün doğumundan gün batımına kadar süren bu ibadette, özellikle sağlıkla ilgili konular kafa karışıklığı yaratabiliyor. Peki iğne yaptırmak orucu bozar mı?

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre serum, aşı orucu etkiler mi?

Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Aşı da böyle olup orucu bozmaz. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar.

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre serum, aşı orucu etkiler mi?

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkana sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre serum, aşı orucu etkiler mi?

İğne ve aşı bağlamında, vücuda verilen maddeler ve uygulanan tedavi yöntemlerinden orucu bozanlar şunlardır:

🔸Vücuda kan vermek
🔸Vücuda serum vermek
🔸Vitamin içerikli iğne yaptırmak
🔸Gıda ve keyif verici enjeksiyonlar
🔸Su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan dışarıdan bir maddenin vücuda verilmesiyle uygulanan endoskopi, kolonoskopi, bölgesel ve genel anestezi yaptırmak
🔸Periton diyalizine girmek
🔸Damara serum verilerek yapılan hemodiyaliz

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre serum, aşı orucu etkiler mi?

İğne ve aşı bağlamında, uygulanan tedavi yöntemlerinden orucu bozmayanlar ise şunlardır:

🔸 Salgın hastalıklar için yapılan aşılar
🔸 Ağrıyı dindiren iğneler
🔸 Besleyici içeriğe sahip olmayan sırf tedavi maksatlı iğneler
🔸 Lokal anestezide kullanılan vücudun belli bir yerini uyuşturmak için vurulan iğneler
🔸 Hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden hemodiyaliz yaptırmak
🔸 Anjiyo ve biyopsi yaptırmak
🔸 Vücuda merhem sürmek
🔸 Vücuda ilaçlı bant yapıştırmak

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Fotoğraf:A Haber Foto Arşiv

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