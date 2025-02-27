İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre serum, aşı orucu etkiler mi?
Ramazan ayına kavuşan milyonlarca Müslüman oruç ibadetine niyet ederken orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Gün doğumundan gün batımına kadar yeme içme ve belirli fiillerden uzak durmayı gerektiren bu mübarek ayda özellikle sağlık nedenleriyle iğne yaptırması gereken kişiler "Oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 08:09